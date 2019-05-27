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Мужчина вырастил на голове самую большую опухоль в мире

Мужчина вырастил на голове самую большую опухоль в мире
Фото: Government Rajaji Hospital

В Индии мужчина 20 лет не делал операцию и растил огромную опухоль головного мозга у себя на голове. Новообразование появилось у индуса еще в детстве.

31-летний Сактивел (Sakthivel) из индийского города Мадурай, штат Тамилнад, не мог накопить на лечение опухоли головного мозга, которая появилась у него в детстве. Он продолжал жить и игнорировал новообразование. С каждым годом опухоль разрасталась и стала весить 5 килограммов. Чем больше времени проходило, тем тяжелее становилось Сактивелу передвигаться. Из-за изменившегося внешнего вида мужчина начал избегать людей и отдалился от друзей.

Когда Сактивелу стало тяжело держать голову, он все же обратился за помощью в больницу. 16 мая хирурги провели пациенту десятичасовую операцию и удалили опухоль. По словам врачей, это самая большая официально зарегистрированная опухоль головного мозга в мире. «За 15 лет работы нейрохирургом я впервые вижу такую огромную опухоль», – заключил медик Джей Срисараванан (J Srisaravanan).

На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает, сообщает «Лента.ру».

В апреле в Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль. 68-летний мужчина по фамилии Тан прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет. Операция по удалению новообразования длилась 33 часа.

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#здоровье

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