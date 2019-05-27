Участников скандального флешмоба в школе Владивостока привлекут за ношение полицейской формы

Фото: Скриншот видео

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы городского УМВД России.

Видео о нестандартном последнем звонке учеников школы № 74 города Владивостока стали распространять в социальных сетях. На кадрах одни школьники – полуголые, одеты в костюмы «зайчиков» и черные маски, другие изображают полицию, ковбоев. Школьники пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют в школьном актовом зале пену огнетушителя. Со слов школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально, чтобы отметить последний звонок.

На сайте change.org опубликовали петицию в защиту пошаливших выпускников. Она адресована УМВД России по Приморскому краю, администрации региона, губернатору Олегу Кожемяко и мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Автор – Ольга Чекалина – призывает «Не допустить преследования и наказания учеников 11 "Б" школы № 74 Владивостока». Она считает, что «одиннадцатиклассники просто неформально подошли к фотосъемке для выпускного альбома и, кроме школьной формы, принесли с собой разные костюмы».

Нестандартное прощание со школой и поведение приморских школьников прокомментировали медийные лица. Например, Владимир Жириновский считает, что не надо подавлять творческие натуры ребят, они «молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали».

Свое мнение в личном аккаунте Инстаграма высказал популярный журналист Юрий Дудь. Он «респектовал» участникам школьной вечеринки и дал совет тем, кто захочет устроить подобный флешмоб: «Всегда знал, что Владивосток – прекрасный русский город. После этого видео – убедился. Грустно за директрису школы, которая посчитала такой последний звонок позором и написала заявление об уходе. На ее месте я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться. Единственное пожелание всем, кто захочет такое повторить: брать настоящую полицейскую форму нельзя, это нарушение закона; если сильно хочется, надо брать недоделанную или похожую копию – и тогда все будет по закону. Всем пацанам и девчонкам с видео – респект и такой же яркой вечерины по случаю успешных экзаменов».

В министерстве просвещения РФ флешмоб учащихся осудили.

Правоохранители продолжают проверку в отношении руководства, преподавательского состава образовательного учреждения и остальных школьников, участвовавших в мероприятии.

После инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.