Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:52 19

Участников скандального флешмоба в школе Владивостока привлекут за ношение полицейской формы

Участников скандального флешмоба в школе Владивостока привлекут за ношение полицейской формы
Фото: Скриншот видео

На двух одиннадцатиклассников, участвовавших в «БДСМ-вечеринке» по случаю последнего звонка в одной из школ Владивостока, составили административные протоколы. Их привлекут за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы городского УМВД России.

Видео о нестандартном последнем звонке учеников школы № 74 города Владивостока стали распространять в социальных сетях. На кадрах одни школьники – полуголые, одеты в костюмы «зайчиков» и черные маски, другие изображают полицию, ковбоев. Школьники пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют в школьном актовом зале пену огнетушителя. Со слов школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально, чтобы отметить последний звонок.

На сайте change.org опубликовали петицию в защиту пошаливших выпускников. Она адресована УМВД России по Приморскому краю, администрации региона, губернатору Олегу Кожемяко и мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Автор – Ольга Чекалина – призывает «Не допустить преследования и наказания учеников 11 "Б" школы № 74 Владивостока». Она считает, что «одиннадцатиклассники просто неформально подошли к фотосъемке для выпускного альбома и, кроме школьной формы, принесли с собой разные костюмы».

Нестандартное прощание со школой и поведение приморских школьников прокомментировали медийные лица. Например, Владимир Жириновский считает, что не надо подавлять творческие натуры ребят, они «молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали».

Свое мнение в личном аккаунте Инстаграма высказал популярный журналист Юрий Дудь. Он «респектовал» участникам школьной вечеринки и дал совет тем, кто захочет устроить подобный флешмоб: «Всегда знал, что Владивосток – прекрасный русский город. После этого видео – убедился. Грустно за директрису школы, которая посчитала такой последний звонок позором и написала заявление об уходе. На ее месте я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться. Единственное пожелание всем, кто захочет такое повторить: брать настоящую полицейскую форму нельзя, это нарушение закона; если сильно хочется, надо брать недоделанную или похожую копию – и тогда все будет по закону. Всем пацанам и девчонкам с видео – респект и такой же яркой вечерины по случаю успешных экзаменов».

В министерстве просвещения РФ флешмоб учащихся осудили.

Правоохранители продолжают проверку в отношении руководства, преподавательского состава образовательного учреждения и остальных школьников, участвовавших в мероприятии.

После инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Просмотров всего: 869

#Дальний Восток #праздники #происшествия #школа

распечатать


Происшествия

После поножовщины в баре Благовещенска возбуждено уголовное дело

сегодня, 14:02
Происшествия

В Приамурье заблокировали сайт с порнографией
Происшествия

В Благовещенске грузовик растерял груз на проезжей части (видео)
Происшествия

Китаянка может сесть на два года за попытку дать взятку на Благовещенской таможне

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Душелюб

    Душелюб
    3 часа назад

    какой мэр такой и город

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    МЭРа Владивостока не привлекут разве за его напутственную речь, в которой он всех выпускников отправил в самый последний путь?! Позорище, бедные дети. Смутное время.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Терминатор

    МЭРа Владивостока не привлекут разве за его напутственную речь, в которой он всех выпускников отправил в самый последний путь?! Позорище, бедные дети. Смутное время.



    Восприняли буквально, решили оторваться))



  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    Каждому мероприятию должно быть свое место. К сожалению, дети так и не поняли, что школа - это альма матер и там не место для ТАКИХ празднований. Очевидно, что некоторые костюмы были вызывающими, провоцирующими и с сексуальным подтекстом. Просто посмотрите видео. Веселиться надо уметь и уважать место, в котором ты учился 11 лет. Раньше школу уважали, учителей уважали, несмотря на то, то нравится или нет. Мы торжественно, благородно отмечали линейку в школе, а все остальные хотелки и бесчинства творили за пределами школьного двора и не на глазах учителей и родителей. У этих детей нет моральных рамок. Они не поняли, что натворили. А медийные лица еще их и защитили.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Ахаха. Как будто эту форму можно зашкварить ещё сильнее, чем она уже была зашкварена ещё до этой школоты

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    lana78

    Каждому мероприятию должно быть свое место. К сожалению, дети так и не поняли, что школа - это альма матер и там не место для ТАКИХ празднований. Очевидно, что некоторые костюмы были вызывающими, провоцирующими и с сексуальным подтекстом. Просто посмотрите видео. Веселиться надо уметь и уважать место, в котором ты учился 11 лет. Раньше школу уважали, учителей уважали, несмотря на то, то нравится или нет. Мы торжественно, благородно отмечали линейку в школе, а все остальные хотелки и бесчинства творили за пределами школьного двора и не на глазах учителей и родителей. У этих детей нет моральных рамок. Они не поняли, что натворили. А медийные лица еще их и защитили.



    Добавить нечего - Вы правы, НО... Ваше и мое мнение, к сожалению, дети не воспринимают и у них есть ответ почему.

    Поинтересуйтесь, но ответ Вам не понравится.

    Любопытна реакция по привлечению к административной ответственности за не законное ношение формы. Если акцию можно списать на глупость, то это решение на что тянет? Похоже, что больше не нашли оснований, но если идти этим путем, то надо бы обвинить детей в разжигании межнациональной ненависти! Ковбои же были? Надо бы установить этнические признаки каждого и раздуть международный скандал!

    Это было глупо? Глупо было шумиху раздувать, вот что глупо!!! Всыпали бы всем и успокоились. Директор уволилась, ну надо же какая сцена, а на самом деле так ли это? Были страны и времена, когда молча шнурки шелковые или шпагаты с мылом присылали и что?

    Если серьезно, то вряд ли это была наивная шалость и тем более глупость. Дети знали что делали и им есть что сказать, но их не захотели слушать - так проще.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Sheldon Cooper

    Как будто эту форму можно зашкварить ещё сильнее



    Футакимбыть!



    Когда (если) произойдёт что с вами или вашими близкими, то куда побежите?!



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    Как будто эту форму можно зашкварить ещё сильнее



    Футакимбыть!

    Когда (если) произойдёт что с вами или вашими близкими, то куда побежите?!



    За ружьём. Анархия - мать порядка.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    Sheldon Cooper

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    Как будто эту форму можно зашкварить ещё сильнее



    Футакимбыть!

    Когда (если) произойдёт что с вами или вашими близкими, то куда побежите?!



    За ружьём. Анархия - мать порядка.



    Если вы серьёзно, то недайбоже иметь вас в своём близком окружении



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    56 минут назад

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана, я должен обрыдаться слезами благодарности, когда они делают свою работу?!

    Это они должны ноженьки мои целовать, что я, как налогоплательщик, содержу их. А они как цепные собачки стоят на страже kremlin gang. А я их даже подобосрать за это уже не могу?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    Sheldon Cooper

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана,



    Вы не представляете. Таких большинство. Я работаю на фед.бюджете и тоже получаю зарплату с наших налогов и плачу их, как и они)



    я должен обрыдаться слезами благодарности, когда они делают свою работу?!



    Нет. Это дурость. Но если мне лично поможет любой работник и отнесётся ко мне с душой - я поблагодарю от души. Выполнит хорошо свою работу - просто скажу спасибо. Как таксисту, водителю автобуса, уборщице, продавцу, официанту... Воспитание такое



    Это они должны ноженьки мои целовать, что я, как налогоплательщик, содержу их.



    Угу! Прямо всех один! Чоуж, младец))



    А они как цепные собачки стоят на страже kremlin gang.



    Прямо стеной все выстроились и стоят?!))

    Или они просто выполняют свою работу? Как и вы, надеюсь.

    В детстве не учили, что "все профессии важны, все профессии нужны" и что "в семье не без урода".

    Что даже какая-нибудь секретарша может вымогать взятки, а какой-то зам.начальника гаи не может?!



    А я их даже подобосрать за это уже не могу?



    Это лишь показывает ваш уровень)

  • Путник

    Путник
    35 минут назад

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана,



    Вы не представляете. Таких большинство. Я работаю на фед.бюджете и тоже получаю зарплату с наших налогов и плачу их, как и они



    Вы бы поосторожнее с этим. И даже не шутка.

    Если серьезно, то Вы уже отстали от жизни. Сегодня, хотите этого или нет, но не принято здороваться с теми с кем Вы это делаете по привычке и это уже не относится к признакам хорошего воспитания. Забудьте слово хорошее, замените его на выгодное (целесообразное) и не дай Бог (извиняюсь) Вам поздороваться с теми, кому Вы платите! Вдумайтесь - Вы платите !!! Это уже априори освобождает Вас от чудачеств с понятиями о морали. Ваша мораль, да еще и нравственность не вписываются даже в примитивные модели общества потребления. Вам платят - Вы должны.. Ну вот как то так. Право - это приоритет статуса, а не инструмент охлоса.

    Быть приличным и воспитанным сегодня можно и даже нужно, но при этом надо иногда это и скрывать - не поймут, не интересно, лайк не получить и это факт!

    Показать нечто, что заставит удивиться, ахнуть, - эмоции, амбиции, мат, шизо... это то, что заставит лайкнуть, поднимет рейтинг и в результате увеличит сумму выплаты. Вот и весь сказ, а Вы о приличиях... Увы...

  • Myxira

    Myxira
    21 минута назад

    "Правоохранители продолжают проверку в отношении руководства, преподавательского состава образовательного учреждения и остальных школьников, участвовавших в мероприятии".

    Кто-нибудь их остановит?!...

    "Синдром Валендры" - это не перекос т.н. "совка". Это определенные люди, готовые, на всякий случай, клеймить, топить, казнить во все времена, спасая свою ... "рубашку"...

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    18 минут назад

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана,



    Вы не представляете. Таких большинство. Я работаю на фед.бюджете и тоже получаю зарплату с наших налогов и плачу их, как и они)



    я должен обрыдаться слезами благодарности, когда они делают свою работу?!



    Нет. Это дурость. Но если мне лично поможет любой работник и отнесётся ко мне с душой - я поблагодарю от души. Выполнит хорошо свою работу - просто скажу спасибо. Как таксисту, водителю автобуса, уборщице, продавцу, официанту... Воспитание такое



    Это они должны ноженьки мои целовать, что я, как налогоплательщик, содержу их.



    Угу! Прямо всех один! Чоуж, младец))



    А они как цепные собачки стоят на страже kremlin gang.



    Прямо стеной все выстроились и стоят?!))

    Или они просто выполняют свою работу? Как и вы, надеюсь.

    В детстве не учили, что "все профессии важны, все профессии нужны" и что "в семье не без урода".

    Что даже какая-нибудь секретарша может вымогать взятки, а какой-то зам.начальника гаи не может?!



    А я их даже подобосрать за это уже не могу?



    Это лишь показывает ваш уровень)



    Даже спорить лень. Бессмысленно ибо.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    17 минут назад

    Путник

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана,



    Вы не представляете. Таких большинство. Я работаю на фед.бюджете и тоже получаю зарплату с наших налогов и плачу их, как и они



    Вы бы поосторожнее с этим. И даже не шутка.



    С чем, с налогами? Пыня будет не доволен

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    4 минуты назад

    Надо было из сексшопа форму надеть. Зря они настоящую нацепили. Тогда моралисты бы соснули. И штрафовальщики бы соснули.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Путник

    ЛайКа

    Sheldon Cooper

    И вообще. Если менты, вояки, прости Господи, Росгвардея получают зп и льготы из моего, в том числе, кармана,



    Вы не представляете. Таких большинство. Я работаю на фед.бюджете и тоже получаю зарплату с наших налогов и плачу их, как и они



    Вы бы поосторожнее с этим. И даже не шутка.



    А что? Вы удивитесь, но врачи, учителя и многие другие профессии - бюджетники. Они получают зарплату с бюджета!



    Да-да! С ваших с нами карманов. И сами платят налоги!



    Тем кто оказывает нам с вами услуги нужна помощь. Им помогают (сама из помощников): бухгалтера, юристы, айтишники, закупщики, дворники, уборщицы, инженеры по технике безопасности, водители, кадровики... Они все получают деньги из бюджета, чтобы нам было куда обратиться со сломанной ногой или простудой, кому доверить своих детей, у кого попросить защиты (полиция, суды), чтобы было безопасно на дорогах...



    Да, мы не всегда получаем тот уровень, который желаем. Но нас не обязаны в ж.пу целовать! Мы им никто и они работают за зарплату! Думаю, что любому предъяви, что он как-то не так вас облизал за свою фиксированную зарплату и он вас сразу полюбит. Их (как и моя) зарплата не зависит от вашего радостного настроения.



    Я позитивна и стараюсь людям помогать (счастье заразно)), но не все такие. Если встречаю ненормальное отношение - промолчу или одёрну. Нормальное - поблагодарю. Отличное и приятное - расцелую.



    "В семье не без урода", но везде есть люди более добрые, безразличные и откровенные уроды! Но чесать всех под одну гребёнку?!



    Детсад "Козюлька", ясельнагруппа у Sheldon Cooper))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    Sheldon Cooper

    Надо было из сексшопа форму надеть. Зря они настоящую нацепили. Тогда моралисты бы соснули. И штрафовальщики бы соснули.



    Поддерживаю



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 минута назад

    2 Лайка. Да-да, я такой. Питер Пен никогда не становится взрослым. Штош тут поделаеш.

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь