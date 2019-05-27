В День города движение транспорта в Благовещенске ограничат с утра до вечера

Фото: Амур.инфо

2 июня будут проходить торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 163-й годовщине со дня основания Благовещенска. В связи с этим с 6:00 до 22:30 ограничат движение транспорта по городским дорогам.

С 6:00 до 15:00 будет перекрыт участок улицы Ленина от Кузнечной до Мухина – для проведения легкоатлетического марафона и велогонки.

С 10:30 до 11:40 будет перекрыто движение по Комсомольской – от Ленина до Зейской, по переулку Релочному – от Мухина до Калинина.

С 12:00 для движения транспорта откроется участок улицы Ленина – от Мухина до Калинина.

С 15:30 откроются участки улицы Ленина от Калинина до Пионерской и от Кузнечной до Шимановского.

Участок Ленина от Пионерской до Шимановского останется перекрытым до 22:30, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.