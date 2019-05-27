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Благовещенцы заявляют об ухудшении здоровья после установки сотовой вышки

Благовещенцы заявляют об ухудшении здоровья после установки сотовой вышки

Благовещенцы жалуются на негативное влияние электромагнитного излучения вышки сотовой связи на их здоровье. Станция установлена незаконно, говорят они. Она провоцирует головные боли, повышенное давление и аллергию. Люди требуют ее демонтажа.

Станция одного из популярных в городе операторов сотовой связи появилась в районе дома № 34/4 по улице Амурской в декабре 2018 года. Через несколько дней, говорит Любовь Соколова, ее стали преследовать головные боли, повышенное давление, кашель. Позже у женщины диагностировали сахарный диабет. Причина, считает пенсионерка, в электромагнитном излучении сотовой вышки, на которую выходят все 3 окна ее квартиры. Расстояние от вышки до квартиры пенсионерки, по ее данным, около 18 метров. Женщина считает, что этого мало.

«Посмотрите, в жизни я столько лекарств не видела. Не то, что их не пила, я их не видела столько, сколько мне выписали, – сетует Любовь Соколова. – В марте, апреле, мае я ходила к врачам. Сначала пошла к аллергологу, думала, что, может, аллергическая реакция какая-то. Сказали, что может быть аллергия, но, возможно, и влияние электромагнитных колебаний на центральную нервную систему. В результате – реакция слабых сосудов, подъем давления».

Вышка находится в окружении четырех многоэтажных домов. Кроме Любови Соколовой, есть и другие недовольные таким соседством жильцы. Люди направили жалобу в областное управление Роспотребнадзора, городскую прокуратуру и администрацию Благовещенска. Из Роспотребнадзора пришел ответ, что допустимые нормы не превышены. Однако жильцов возмутило, что ведомство не указало измеренных значений и норм. Прокуратура, в свою очередь, перенаправила жалобу в областное управление Росреестра. Там выяснили, что участок земли занят самовольно.

«Вышка установлена на территории земельного участка, принадлежащего нашему дому. Такие работы в обязательном порядке должны проводиться с разрешения жильцов дома. Для этого проводится общее собрание и дается разрешение. Только после этого заключается договор с провайдером. Конкретно к нашему дому не обращались по этому поводу. Я не думаю, что мы согласились бы на это, потому что вышка стоит среди многоэтажек, она не такая высокая. То есть лепестки излучения распространяются на жилые квартиры, здесь дети играют, машины стоят, а по СанПиНу этого не должно быть».

В офисе компании сотового оператора пояснили, что поставили свою базовую станцию на арендованной вышке. При заключении договора аренды, уточняют в компании, все необходимые документы у собственника опоры были оформлены. Но, если окажется, что вышка действительно установлена незаконно, сотовый оператор расторгнет с ним договор. При том что станцию в этом районе поставили как раз для улучшения качества связи, на которое жаловались, в том числе, жильцы этого же дома.

«Это оборудование именно мини-БТС (базовая приемопередающая станция). У нее излучаемая мощность буквально 5 ватт. Для сравнения: обычный мобильный телефон излучает 2 ватта максимум. К нам по поводу ухудшения здоровья от станции никто не обращался, но поступило заявление, что якобы мы заняли незаконно земельный участок. При этом сама опора принадлежит не нам, а нашему контрагенту, который сдал нам ее в аренду, кто это – сейчас сказать не готов», – рассказал и. о. директора филиала компании сотовой связи Игорь Васильев.

Свое мнение по поводу соседства со станцией сотового оператора высказал один из благовещенских специалистов.

«Нахождение людей под самой базовой станцией, по сути, угрозы не несет. Вот если вы встанете напротив этой антенны, тогда опасно. Однако опять же сигналу будут препятствовать, если мы говорим о жильцах домов, бетонные стены. Окно – это хороший отражатель. Сигнал, попав в квартиру, затухнет в несколько раз. Его вред для здоровья будет настолько минимальный, вай-фай роутер, находящийся у вас дома, приносит вашему головному мозгу и здоровью больший ущерб, я уже молчу про сами мобильные телефоны, которые помимо того, что являются приемником этого сигнала еще и передатчиком», – рассказал руководитель одного из благовещенских операторов связи Александр Пузиков.

Жильцы тем временем требуют демонтировать сооружение. Они собирают подписи, чтобы направить иск в суд и убрать вышку, которая стала для многих головной болью.

Просмотров всего: 1735

#происшествия

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Комментарии
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  • Кохави

    Кохави
    2 часа назад

    Бабуля стоит в синтетике. Это огромный вред здоровью, скажите же ей кто-нибудь, пусть накажут производителей одежды. И надо бы проверить, вдруг у нее еще и СВЧ есть. И телевизор, не дай бог. Вижу пластик в комнате - жеееесть, как можно...

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Да. На месте вышки связи нужно церкву запилить срочным образом. Или хоть часовенку.

  • full

    full
    2 часа назад

    Ура бдительным пенсионерам! Каждой лавочке по бабульке!

  • Наталья Довлатова

    Наталья Довлатова
    2 часа назад

    Я живу в этом доме, и хоть нормальная теперь связь! Бабуля ты очнись и больше воздухом дыши! То эта ненормальная с 3-го этажа,то эта! УГОМОНИСЬ ВЫ УЖЕ!!!!!!

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Я хоть и не бабушка , но совсем бы не хотела жить возле вышки , не хорошо это , с медицинской точки зрения . по этому поводу кстати много было проведено исследований , и официально доказано , что электромагнитное излучение вполне ощутимо наносит вред на кроветворную систему , не знаю какого уровня там излучение , но явно здоровее люди не будут от этой вышки

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Пусть носит шапку из фольги.

  • FPG

    FPG
    1 час назад



    Посмотрите, в жизни я столько лекарств не видела. Не то, что их не пила, я их не видела столько, сколько мне выписали,



    сказала бабуляка и тыкнула на коробку.

    БАБУШКА!!! Долгих лет вам здоровья.

    Я, честный труженик "не болеющий от слова совсем" - если покажу вам свою!!!! не СВОЮ!!!! коробищу (а их там и не одна) - вы по мне заупокойную поставите и про вышку забудите.

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    Елена2

    Я хоть и не бабушка , но совсем бы не хотела жить возле вышки , не хорошо это , с медицинской точки зрения . по этому поводу кстати много было проведено исследований , и официально доказано , что электромагнитное излучение вполне ощутимо наносит вред на кроветворную систему , не знаю какого уровня там излучение , но явно здоровее люди не будут от этой вышки



    Ходят слухи, что вышку-то поставили отнюдь не ради укрепления здоровья горожан. Пока это официально не доказано, но вполне может быть!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Как в том анекдоте: "Боюсь представить, что станется с самочувствием жителе,й когда мы её введём в эксплуатацию."

  • DrDimon

    DrDimon
    27 минут назад

    Елена2

    Я хоть и не бабушка , но совсем бы не хотела жить возле вышки , не хорошо это , с медицинской точки зрения . по этому поводу кстати много было проведено исследований , и официально доказано , что электромагнитное излучение вполне ощутимо наносит вред на кроветворную систему , не знаю какого уровня там излучение , но явно здоровее люди не будут от этой вышки



    За время написания данного поста вы СТОЛЬКО рентген получили от любимого компа/ноута/планшета/смартфона - никакой вышке в страшном сне не приснится.

    Кстати, чипсы в процессе написания случайно не хрумкали? Писали не на кухне рядом с работающей микроволновкой? А то последствия могут быть еще более катастрофическими.

  • Rak900

    Rak900
    19 минут назад

    просто надо в церковь сходить и батюшка поможет 100%

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    ay

    Как в том анекдоте: "Боюсь представить, что станется с самочувствием жителей, когда мы её введём в эксплуатацию."





  • promo

    promo
    12 минут назад

    ПО СНИПУ НЕ ПОЛОЖЕНО РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАКИХ УСТРОЙСТВ

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    11 минут назад

    Бабуль, стрельни ее с рогатки. Или Васильеву на рога повесь.

  • Кохави

    Кохави
    3 минуты назад

    promo

    ПО СНИПУ НЕ ПОЛОЖЕНО РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАКИХ УСТРОЙСТВ



    дайте ссылочку на соответствующую статью, плз

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