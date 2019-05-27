Благовещенцы заявляют об ухудшении здоровья после установки сотовой вышки

Благовещенцы жалуются на негативное влияние электромагнитного излучения вышки сотовой связи на их здоровье. Станция установлена незаконно, говорят они. Она провоцирует головные боли, повышенное давление и аллергию. Люди требуют ее демонтажа.

Станция одного из популярных в городе операторов сотовой связи появилась в районе дома № 34/4 по улице Амурской в декабре 2018 года. Через несколько дней, говорит Любовь Соколова, ее стали преследовать головные боли, повышенное давление, кашель. Позже у женщины диагностировали сахарный диабет. Причина, считает пенсионерка, в электромагнитном излучении сотовой вышки, на которую выходят все 3 окна ее квартиры. Расстояние от вышки до квартиры пенсионерки, по ее данным, около 18 метров. Женщина считает, что этого мало.

«Посмотрите, в жизни я столько лекарств не видела. Не то, что их не пила, я их не видела столько, сколько мне выписали, – сетует Любовь Соколова. – В марте, апреле, мае я ходила к врачам. Сначала пошла к аллергологу, думала, что, может, аллергическая реакция какая-то. Сказали, что может быть аллергия, но, возможно, и влияние электромагнитных колебаний на центральную нервную систему. В результате – реакция слабых сосудов, подъем давления».

Вышка находится в окружении четырех многоэтажных домов. Кроме Любови Соколовой, есть и другие недовольные таким соседством жильцы. Люди направили жалобу в областное управление Роспотребнадзора, городскую прокуратуру и администрацию Благовещенска. Из Роспотребнадзора пришел ответ, что допустимые нормы не превышены. Однако жильцов возмутило, что ведомство не указало измеренных значений и норм. Прокуратура, в свою очередь, перенаправила жалобу в областное управление Росреестра. Там выяснили, что участок земли занят самовольно.

«Вышка установлена на территории земельного участка, принадлежащего нашему дому. Такие работы в обязательном порядке должны проводиться с разрешения жильцов дома. Для этого проводится общее собрание и дается разрешение. Только после этого заключается договор с провайдером. Конкретно к нашему дому не обращались по этому поводу. Я не думаю, что мы согласились бы на это, потому что вышка стоит среди многоэтажек, она не такая высокая. То есть лепестки излучения распространяются на жилые квартиры, здесь дети играют, машины стоят, а по СанПиНу этого не должно быть».

В офисе компании сотового оператора пояснили, что поставили свою базовую станцию на арендованной вышке. При заключении договора аренды, уточняют в компании, все необходимые документы у собственника опоры были оформлены. Но, если окажется, что вышка действительно установлена незаконно, сотовый оператор расторгнет с ним договор. При том что станцию в этом районе поставили как раз для улучшения качества связи, на которое жаловались, в том числе, жильцы этого же дома.

«Это оборудование именно мини-БТС (базовая приемопередающая станция). У нее излучаемая мощность буквально 5 ватт. Для сравнения: обычный мобильный телефон излучает 2 ватта максимум. К нам по поводу ухудшения здоровья от станции никто не обращался, но поступило заявление, что якобы мы заняли незаконно земельный участок. При этом сама опора принадлежит не нам, а нашему контрагенту, который сдал нам ее в аренду, кто это – сейчас сказать не готов», – рассказал и. о. директора филиала компании сотовой связи Игорь Васильев.

Свое мнение по поводу соседства со станцией сотового оператора высказал один из благовещенских специалистов.

«Нахождение людей под самой базовой станцией, по сути, угрозы не несет. Вот если вы встанете напротив этой антенны, тогда опасно. Однако опять же сигналу будут препятствовать, если мы говорим о жильцах домов, бетонные стены. Окно – это хороший отражатель. Сигнал, попав в квартиру, затухнет в несколько раз. Его вред для здоровья будет настолько минимальный, вай-фай роутер, находящийся у вас дома, приносит вашему головному мозгу и здоровью больший ущерб, я уже молчу про сами мобильные телефоны, которые помимо того, что являются приемником этого сигнала еще и передатчиком», – рассказал руководитель одного из благовещенских операторов связи Александр Пузиков.

Жильцы тем временем требуют демонтировать сооружение. Они собирают подписи, чтобы направить иск в суд и убрать вышку, которая стала для многих головной болью.