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27мая
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сегодня, 10:13 0

Приамурье причислили к регионам с самой сильной нехваткой храмов

Приамурье причислили к регионам с самой сильной нехваткой храмов
Фото: Амур.инфо

Telegram-канал Prichod.ru опубликовал информацию о том, что в российских регионах не хватает храмов. Среди регионов, где нехватка наиболее ощутима, – Амурская область.

Так Prichod.ru отреагировал на высказывания, появившиеся в интернет-пространстве после заявления патриарха Кирилла. «Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», – сказал патриарх 26 мая после освящения построенного в Страсбурге русского храма (цитата РИА Новости).

Prichod.ru заявил, что в настоящее время больше всего храмов не хватает в Новосибирской епархии (25 000 человек на один храм), епархии города Москвы (16 600 человек на один храм), Хабаровской епархии (15 000 человек на один храм), Санкт-Петербургской епархии (14 500 человек на один храм) и Благовещенской епархии (14 300 человек на один храм).

Благовещенская епархия объединяет приходы на территории Амурской области.

Отмечается, что опубликованные данные – только по тем храмам, где литургия совершается не менее раза в месяц. «Если же считать храмы, где литургия служится не реже раза в неделю, то ситуация намного грустнее», – уверяет telegram-канал.

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#религия

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