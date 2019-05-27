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Китайские сейсмологи построят в Амурской области шесть обсерваторий

Китайские сейсмологи построят в Амурской области шесть обсерваторий
Фото: nauka.vesti.ru

Китайские сейсмологи готовы вложить средства в строительство в Амурской области шести обсерваторий для изучения землетрясений и центра китайско-российского сотрудничества в области геофизики. Соответствующее соглашение стороны подписали в Хэйхэ 23 мая, сообщает портал biang.ru со ссылкой на газету Хэйхэ «Жибао».

Проект реализуется в рамках укрепления сотрудничества между Институтом геофизики Китая, сети сейсмических станций Хэйхэ и Института геологии и природоиспользования ДВО РАН в Благовещенске. 23 мая стороны провели в Хэйхэ совещание, в ходе которого обсудили китайско-российское сотрудничество в области наблюдения за сейсмической активностью и подписали соглашение.

В соответствии с соглашением, китайская сторона согласилась выступить инвестором и создать на территории Амурской области шесть сейсмических широкополосных обсерваторий передового уровня, способных распознавать сейсмическую активность, в том числе при помощи методики GNSS-наблюдений. Также китайской стороной будет создан современный цифровой исследовательский российско-китайский сейсмологический комплекс для проведения совместных исследований учеными Амурской области и Хэйхэ.

Сейсмологи Хэйхэ сотрудничают с учеными Института геологии и природоиспользования ДВО РАН в области изучения землетрясений уже 15 лет.

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#Китай #наука #природа

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    6 минут назад

    а что они у себя то не строят? что это за атракцион щедрости

  • ямщик

    ямщик
    1 минута назад

    Ну пипец, жди землетрясений.

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