Китайские сейсмологи построят в Амурской области шесть обсерваторий

Проект реализуется в рамках укрепления сотрудничества между Институтом геофизики Китая, сети сейсмических станций Хэйхэ и Института геологии и природоиспользования ДВО РАН в Благовещенске. 23 мая стороны провели в Хэйхэ совещание, в ходе которого обсудили китайско-российское сотрудничество в области наблюдения за сейсмической активностью и подписали соглашение.

В соответствии с соглашением, китайская сторона согласилась выступить инвестором и создать на территории Амурской области шесть сейсмических широкополосных обсерваторий передового уровня, способных распознавать сейсмическую активность, в том числе при помощи методики GNSS-наблюдений. Также китайской стороной будет создан современный цифровой исследовательский российско-китайский сейсмологический комплекс для проведения совместных исследований учеными Амурской области и Хэйхэ.

Сейсмологи Хэйхэ сотрудничают с учеными Института геологии и природоиспользования ДВО РАН в области изучения землетрясений уже 15 лет.