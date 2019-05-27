Дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая

В Амурской области 27 мая ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдет дождь, возможна гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит плюс 13…18 градусов, местами в дожде будет плюс 8…13. На севере региона термометры покажут плюс 15…20, местами будет 10…15 градусов выше нуля.

В Благовещенске в этот день облачно, ожидается небольшой дождь. Северный ветер разгонится до 10-15 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.