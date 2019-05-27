Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:26 0

Дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая

Дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая
Фото: "Кошкин дом"

В Амурской области 27 мая ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдет дождь, возможна гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит плюс 13…18 градусов, местами в дожде будет плюс 8…13. На севере региона термометры покажут плюс 15…20, местами будет 10…15 градусов выше нуля.

В Благовещенске в этот день облачно, ожидается небольшой дождь. Северный ветер разгонится до 10-15 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 196

#погода

распечатать


Общество

Неделя начнется с дождя, гроз и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая
Общество 1

До 22 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 26 мая
Общество 2

И вновь дожди с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 26 мая

Общество

Дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь