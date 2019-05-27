В центре Благовещенска машина врезалась в здание, есть пострадавшие (фото, видео)

Фото: instagram.com/blag_dtp

В ночь на 27 мая в центре Благовещенска произошло серьезное ДТП: автомобиль врезался в здание. В результате происшествия есть пострадавшие.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 04:05 в районе дома № 32 по улице Пионерской. Водитель машины SsangYong Kyron 1997 года рождения не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на здание. В результате аварии травмы получили пассажиры авто – 1994 и 1982 годов рождения. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По словам очевидца, автомобиль «уходил от погони». Одна из пострадавших – девушка.