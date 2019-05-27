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В Хэйхэ набирают женихов и невест для участия в российско-китайских свадебных церемониях

В Хэйхэ набирают женихов и невест для участия в российско-китайских свадебных церемониях
Фото: 1portal.ru

В Хэйхэ ищут молодоженов для участия в российско-китайских свадебных церемониях. Они пройдут в рамках международной ярмарки культуры и искусства.

«Это уже вторая по счету международная свадебная церемония. Для участия в мероприятии Ассоциация женщин Хэйхэ набирает пять молодых пар молодоженов. Мужчины возрастом от 22 до 35 лет, женщины от 20 до 25 лет. Место жительства неважно, предпочтение отдается кандидатурам со знанием русского языка и опытом работы на публичных мероприятиях», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание Цзиньжи Хэйхэ.

Молодожены поучаствуют в свадебных церемониях на российской и китайской стороне. Их научат традиционным свадебным обрядам. Мероприятие в Хэйхэ назначено на 22 и 23 июня. Молодоженов ждут поездка по городу на свадебной карете и участие в традиционной китайской свадебной церемонии. В Благовещенске мероприятие пройдет с 27 по 29 июня.

Как сообщает китайское издание, Ассоциация женщин Хэйхэ берет расходы на себя. Регистрация открыта до 5 июня.

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#Китай #культура

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