Двухлетний ребенок пострадал в аварии в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Он был пассажиром легковушки, столкнувшейся с другим авто.

Авария случилась 24 мая в 10:06 на регулируемом перекрестке Новотроицкого шоссе и Текстильной. Столкнулись машины Honda Fit и Honda Strem, в результате был травмирован двухлетний пассажир Strem.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, ребенок перевозился с использованием автокресла, что уберегло его от более серьезных травм. От силы столкновения автомобилей двухлетний пассажир травмирован незначительно.

С начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 185 ДТП, в которых травмированы люди. Из них 14 произошло с участием юных пассажиров, и в одном случае родители не позаботились о безопасности юного пассажира – перевозили его, не пристегнув ремнем безопасности.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» старший лейтенант полиции Ирина Самарина призывает всех водителей неукоснительно соблюдать ПДД, беречь детей-пассажиров. И напоминает, что за нарушение требований к перевозке детей в автомобиле соответствии с пунктом 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрено административное наказание – административный штраф в размере 3 000 рублей.