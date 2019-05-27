Гороскоп на 27 мая: Козероги укрепят авторитет, а Весы питают пустые иллюзии

–Восход Солнца: 04:28

Заход Солнца: 20:25

Солнце в Близнецах.

Овен. Этот день отмечен воспоминаниями, возвратом к прошлому. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками. Возможен компромисс между желаниями и чувством долга. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Вы будете способны перенести образ врага на ничего не подозревающего члена семьи.

Телец. День иллюзий, обманов, предательств. Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере. Будьте критичнее к себе и к окружающим вас людям. От вас требуется осторожность и взвешенность.

Близнецы. Понедельник станет для Близнецов критическим днем. Звезды рекомендуют критично относиться к своим возможностям, трезво оценивать действительность, ограничить контакты. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, даже членов семьи.

Рак. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Они должны быть весьма и весьма успешными. Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня плодотворными. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы.

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Лев. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможно, что вы вдруг захотите повидаться с тем человеком, который волновал ваше сердце в недалеком прошлом.

Дева. Этот день может принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, ненужные споры и конфликты. Мелкие заботы будут постоянно напоминать о себе и забирать много сил. Советуем уединиться на некоторое время. Настроение изменится к лучшему, и вы по-прежнему будете радовать своих близких своим обаянием.

Весы. Звезды предостерегают от обольщений, обманов, пустых иллюзий. Поездки и путешествия противопоказаны. Посмотрите на будущее с большим оптимизмом. Не занимайтесь ремонтом квартиры или благоустройством дачи.

Скорпион. День весьма благоприятен для спокойного отдыха, наведения порядка в доме, размышлений, общения с близкими людьми. В отношениях с окружающими – гармония и доверие.

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Стрелец. Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль в коммерческих операциях. Возможно, перед вами откроются новые перспективы, скорее всего вам сделают заманчивое предложение, к которому следует отнестись с осторожностью. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям.

Козерог. День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно,что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции,но и не забывайте о трезвом расчете.

Водолей. Неблагоприятное стечение обстоятельств, неожиданные ситуации, неловкость или двусмысленность в отношениях заставят Водолеев активно отстаивать свои жизненные принципы или грудью встать на защиту обиженных и оскорбленных. Вероятный конфликт в значительной мере осложнит, а то и вовсе перечеркнет исполнение ваших замыслов.

Рыбы. Вероятно, что в этот день у вас сильнее проявится раздражение и усталость. Постарайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных поступков. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим и жизнью. Ничего не предпринимайте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев