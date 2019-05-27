Гороскоп на неделю 27 мая – 2 июня: Львы готовы к изменениям, Девы сделают из жизни театр

Общий астрологический прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. Наконец-то финансовое положение более или менее стабильно, и вы можете подумать не о том, как заработать, а о том, как лучше потратить. Попробуйте при этом заботиться не только о близких – приобретите что-нибудь приятное или нужное и для себя.

Телец. Удовлетворительной может быть работа в благотворительных обществах, исследовательских центрах, медицинских учреждениях, в крупных организациях, где ваша личность не привлекает к себе внимание.

Близнецы. Мир и покой будут царить в вашей семье. В такой обстановке Близнецы отдохнут от трудностей, которые могут возникнуть на работе. Хороший период для оформления кредита – выгодные условия вам гарантированы.

Рак. У Раков появится сразу несколько шансов изменить к лучшему свое финансовое положение. Раздумывая над проблемой выбора слишком долго, вы рискуете упустить их все.

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Лев. Задержавшись на старте в начале мая, Вы теперь пытаетесь наверстать упущенное в конце месяца. Сохраняйте спокойствие, ведь дистанция стайерская, то есть, до финиша еще далеко. И не тратьте зря силы, дабы их хватило для финиширования. В целом, забег обещает быть веселым, а не трагичным, и потом у Вас будет, о чем вспомнить. Звезды советуют больше обращать внимания на, казалось бы, совсем ничего не значащие детали.

Дева. Вы живете немного напоказ, как бы хвастаясь: «Смотрите, как мне хорошо!». Кому нужен этот спектакль, непонятно, и Вам порой бывает даже неловко. Но какой-то чертенок внутри заставляет Вас снова и снова играть роль человека, контролирующего любую ситуацию и полностью довольного жизнью.

Весы. На этой неделе есть вероятность прибыли, которая позволит вам расплатиться с какими-то долгами или приобрести вещь, на которую ранее не хватало денег.

Скорпион. Вероятны встречи с иностранными партнерами и весьма заманчивые предложения о работе за границей. Вам действительно открываются новые пути к успеху. Ваши творческие идеи найдут поддержку и быстро принесут прибыль.

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Стрелец. В данный период Стрельцы будут выглядеть восхитительно! Вы можете встретить свою судьбу или в корне изменить собственную жизнь. Единственное, что может испортить настроение – незавидное финансовое положение.

Козерог. Сейчас как никогда Козерогам пригодится объективность. Подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать или сделать. Вашим родственникам может понадобиться серьезная поддержка: никто, кроме вас, ее не окажет.

Водолей. В достижении своих целей хороши любые способы. Эту фразу Водолеи будут на протяжении всей недели неосознанно использовать как девиз. Единственная опасность – навредить кому-нибудь, задеть чувства другого человека.

Рыбы. Семейные дела и заботы – вот к чему всей душой будут стремиться Рыбы в первой половине недели. Именно в семье в кругу близких и родных людей вы будете наиболее комфортно себя ощущать. Вторая половина недели будет полностью в работе, на отдых не будет свободных минут.

Астролог: Вальдемар Небоходцев