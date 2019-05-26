В Белогорске гроза вывела из строя световую аллею
В ночь с 24 на 25 мая в Белогорске возник форс-мажор. Из-за сильной грозы вышло из строя оборудование, обеспечивавшее работу световой аллеи в горпарке. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщил мэр города Станислав Мелюков.
«Сгорело четыре контроллера (всего их восемь), блоки питания. При этом вся конструкция световой аллеи заземлена, как разряд молнии поразил оборудование, сейчас разбираются специалисты. Блоки питания удалось восстановить, но с контроллерами сложнее, нужно время, чтобы новые доставили с завода-производителя. Соответственно, аллея временно не будет работать», – написал Станислав Мелюков.
Глава Белогорска также добавил, что специалисты приложат все усилия, чтобы аллея снова заработала ко Дню города. Он отметил, что сейчас заканчивается монтаж двух новых свето-музыкальных программ для аллеи продолжительностью по 30 минут каждая (9-10 песен в каждой). Одна состоит из песен российских исполнителей 2000-х годов, вторая – из российских хитов 2018-2019 годов.
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