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Найденный в амурском селе лисенок умер

Найденный в амурском селе лисенок умер

26 мая умер лисенок, которого амурчане нашли в канаве в селе Раздольном. Животное получило серьезную черепно-мозговую травму и находилось в крайне тяжелом состоянии. Помочь малышу, которому еще не было и трех месяцев, ветеринары и зоозащитники не смогли.

Как сообщалось ранее, лисенка нашли 25 мая в канаве в Раздольном. Лисенок почти не подавал признаков жизни и был холодным. Ветеринары диагностировали черепно-мозговую травму.

«Нам позвонили местные жители, рассказали о своей находке, мы сразу выехали на место, – рассказала волонтер Фонда помощи животным "Горячие сердца" Алла Великжанина. – Он был весь ледяной, не вставал, зрачки на свет не реагировали. Мы отвезли его в Благовещенск в ветеринарную клинику, там его пытались отогреть с помощью грелок, начали ставить капельницы, всячески пытались помочь. Ночь он переночевал у меня дома, утром я снова отвезла его на капельницу, и после он умер. Изначально, конечно, было мало шансов, слишком тяжелое состояние, но все-таки надежда у нас была до последнего».

Сколько лисенок пролежал в канаве и что именно с ним произошло, неизвестно. Волонтеры и ветеринары предполагают, что его либо сбил автомобиль, либо животное ударили по голове, так как других травм, кроме черепно-мозговой, у него не было обнаружено.

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#животные #происшествия

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