В девятиэтажке в Свободном произошел пожар

В Свободном ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Чехова. Сообщение о нем поступило пожарным в 15:39. Возгорание произошло на балконе в квартире на третьем этаже.

К месту прибыли огнеборцы городской пожарно-спасательной части № 5 в составе семи человек и трех единиц техники. В течение трех минут открытое горение пожарные ликвидировали и не допустили распространения огня в квартиру.

Как оказалось, на балконе вспыхнули вещи. Причина и виновник возгорания устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.