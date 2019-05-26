Неделя начнется с дождя, гроз и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая

В понедельник, 27 мая, в Амурской области установится переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Ночью и в утренние часы местами ожидаются туман и дымка.

Ветер будет дуть с северо-запада, севера, его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…12 градусов, местами по северу будет около нуля. Днем термометры покажут плюс 13…18, местами – около плюс 10.

В Благовещенске в этот день возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер разгонится до 15 метров в секунду. Температура ночью составит около 10 градусов выше нуля, днем будет плюс 15…17, сообщает Амурский гидрометцентр.