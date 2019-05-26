«АмурЭкспоФорум», мост через Амур: Василий Орлов подвел итоги недели

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем аккаунте в Инстаграм подвел итоги очередной недели. Глава региона в первую очередь отметил, что в Благовещенске состоялась международная выставка-ярмарка «АмурЭкспоФорум», а также сообщил, что на этой неделе строители приступили к устройству асфальтобетонного покрытия на подъезде к пограничному мостовому переходу через Амур.

В этом году темой международной выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум» стало пространственное развитие приграничных территорий. Губернатор отметил, что отношения Амурской области с Китаем во всех сферах находятся сейчас на небывалой точке развития. «В этом году будет положено начало строительству уникальной трансграничной канатной дороги, – привел пример глава области. – Это принципиально изменит логистику и нашу приграничную инфраструктуру. В начале июня в нашей области стартует международный детский футбольный турнир (об этом мы совсем недавно договорились с губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао). Этим летом – юбилейная 10 международная ярмарка культуры и искусства. Как говорил бывший мэр Благовещенска Юрий Ляшко, при ком приграничное сотрудничество как раз и начало развиваться, "мы обречены на дружбу и сотрудничество с Китаем". И это точно должно работать и уже работает на благо обеих приграничных территорий».

Также губернатор написал, что на этой неделе строители приступили к устройству асфальтобетонного покрытия на подъезде к пограничному мостовому переходу через Амур. Дорога будет двухполосной с примыканиями и съездами протяженностью 14,8 километра.

«Это новый ответственный объект. И ещё – я и моя команда сейчас работаем над стратегическим обращением, с которым я выступлю перед вами 30 мая. Это будет некий итог работы за год, задачи и перспективы развития нашего родного Приамурья на ближайшие годы. Это будет важный разговор о нашем с вами будущем. Буду очень благодарен вам, если вы сможете дать обратную связь. Потому что это наше с вами общее дело – наладить жизнь в нашем родном крае так, чтобы было хорошо жить и не хотелось уезжать ни нам, ни нашим детям», – подытожил Василий Орлов.