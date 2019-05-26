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В Благовещенске пройдет благотворительный вечер в помощь бездомным животным

В Благовещенске пройдет благотворительный вечер в помощь бездомным животным

Благовещенские зоозащитники проведут благотворительный вечер с фуршетом и ярмаркой товаров. Все вырученные средства от продаж пойдут в счет оплаты долга в ветеринарной клинике, где волонтеры лечат своих подопечных. Сумма долга в данный момент составляет больше 100 тысяч рублей.

О проведении благотворительного вечера зоозащитники сообщили в соцсетях: «Есть в нашем городе приют для животных «Кошкин дом». Волонтеры этого дома следят за живущими там кошками и собаками, моют их, кормят, лечат. Привозят новых бездомышей, снова лечат. Но за всё нужно платить, а волонтеры – это обычные люди со средним достатком. Недавно долг перед ветеринарной клиникой «От носа до хвостика» перевалил отметку в 100 тысяч рублей. Для нескольких человек – это тяжелая сумма. Но если поделить эту цифру на много-много человек, то с долгом можно легко попрощаться».

Чтобы избавиться от долга волонтеры и решили организовать благотворительный вечер. Он пройдет 13 июня в ресторане «Бельэтаж».

«На этом мероприятии вы сможете приобрести товары и услуги для себя и своей семьи. Деньги от всех продаж пойдут в счет оплаты долга за лечение. Приглашаем жителей и гостей города принять участие! Если вы изготавливаете изделия своими руками – ждем вас в качестве участника. Если хотите оказать финансовую помощь – ждем вас в качестве гостя. На вечере вас ожидает фуршет, приятная музыка, выступление плейбек-театра. Вход свободный», – сообщили волонтеры.

Оставить заявку на участие или забронировать место можно по телефону 8-914-392-40-70.

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#животные

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