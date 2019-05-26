Нарушители границы, террористы, служебные собаки: в Благовещенске показали работу пограничников (фото)

В Благовещенске 26 мая торжественно отпраздновали День пограничника. Праздничные мероприятия прошли на площади Победы и на набережной. Благовещенцы увидели торжественное прохождение парадного расчета сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, а также работу служебных собак.

Кроме того, горожане могли наблюдать, как специалисты задерживают нарушителей госграницы и пресекают действия террористов. Именно показательные выступления – как с собаками, так и без них – вызвали наибольший интерес у гостей мероприятия. Присутствующие сразу достали свои мобильные телефоны и поспешили запечатлеть происходящее на видео.

Помимо этого, на площади состоялось возложение цветов к мемориалу воинам-амурцам, торжественное построение сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В рамках мероприятия, на котором также присутствовали первые лица города и области, были награждены нагрудными знаками и благодарностями отличники погранслужбы.

А после все переместились на набережную реки Амур. Там началась концертная программа с участием вокальной группы Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы» и творческих коллективов Благовещенска. Также по Амуру торжественно прошли пограничные корабли и катера.

Праздничные мероприятия в этот день прошли не только в областном центре, но и в других населенных пунктах области: Шимановске, Райчихинске, Скороводине. Амурчанам показали вооружение и технику погрануправления. А в Райчихинске не только состоялись показательные выступления, но также там сыграли в футбол и накормили всех гостей праздника военной кашей. А детей обучали элементам рукопашного боя.