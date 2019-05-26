Юлия Чичерина прогулялась по Благовещенску (фото)

24 мая в Благовещенске выступила певица Юлия Чичерина. Перед этим артистка прогулялась по городу, сделав несколько фотоснимков и выложив их в Инстаграм. Также певица посетила местную парикмахерскую, где ей сделали стрижку перед концертом.

Юлия Чичерина прогулялась по набережной реки Амур, сфотографировалась на фоне местных памятников, в том числе с памятником псу по кличке Дружок, который прославился во время наводнения 2013 года. Также певица побывала на большой детской площадке и на площади Победы и посетила местную парикмахерскую. Там она рассказала мастерам о своей любви к собакам и поделилась впечатлениями о Благовещенске.

О том, что певица любит четвероногих, рассказала и арт-директор благовещенского заведения, где выступила Чичерина. «Какая же она крутая, простая и добрая!! Мне было легко и комфортно работать с Юлией… погуляли по набережной дошли до «Дружка». Юля была в восторге от того, что собаке при жизни поставили памятник. Кто не знает, Юля обожает собак... Спасибо судьбе за такую возможность... спасибо Юлии», - написала Екатерина Баликоева.

Вечером 24 мая певица дала концерт в одном из ночных заведений города. Благовещенцы приняли Юлию на ура.

«Благовещенск, спасибо, это было волшебно!» – написала Юлия в своем аккаунте в Инстаграм.

Под записью поспешили написать свои отзывы зрители, побывавшие на выступлении:

– Спасибо, было круто.

– Какая Вы прекрасная! Спасибо, что подарили волшебную энергетику своей души нам.

– Нас было много, но мы пели как один. Юля, спасибо! Это было крутооооо!!!!

– Юлия в следующий раз просим всё-таки спеть «Врачи». Ждём.

– Спасибо, было волшебно!!! Ждём снова и снова. И да, ждём с песней «врачи».

Фото: www.instagram.com/julia_chicherina