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На «АмурЭкспоФоруме-2019» сыграли в «Самый-самый Благовещенск» (видео)

На «АмурЭкспоФоруме-2019» сыграли в «Самый-самый Благовещенск» (видео)

В Благовещенске в рамках проведения «АмурЭкспоФорума-2019» состоялась историческая квест-игра «Самый-самый Благовещенск». За победу поборолись девять команд. Сначала они прошли маршрут по центру города, а потом засели за настольную игру.

«Мы начали в 13 часов в туристическом шатре Центра поддержки экспорта Амурской области. Собрались девять команд – дети, взрослые, студенты. Квест прошел в два этапа: с заполнением карточек после исследования квартала Шимановского – Краснофлотская – Пионерская – Зейская, в котором разместился "АмурЭкспоФорум", а потом участники встретились в финальной интеллектуальной битве и поборолись за главный приз», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» автор игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

К 18 часам игроки вернулись в шатер для участия в настольной игре. По признанию организаторов, было шумно, весело и интересно. В результате первое место заняла команда Амалии Мягковой, второе место – команда Семена Бунина, третье место – у Любови Головчанской. Победители получили призы: сертификаты в кафе, сувениры и конфеты.

Уникальная в своем роде семейная краеведческая квест-игра «Самый-самый Благовещенск»была выпущена в 2017 году. Ее автором стала педагог, драматург и режиссер родом из Благовещенска Яна Стародуб-Афанасьева. За два года было сделано три выпуска. В игре собраны карточки с информацией об уникальных людях и фактах о Благовещенске, которые прославили город на весь мир.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по итогам всероссийского конкурса под патронатом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла «За нравственный подвиг учителя» семейная краеведческая игра «Самый-самый Благовещенск» была признана лучшим образовательным издательским проектом России, награждение проходило в Кремле.

«Самый-самый Благовещенск» будет представлен на международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Благовещенский квест вошел в число 18 проектов, выбранных Фондом президентских грантов и Росконгрессом, которые представят для 143 стран мира и крупнейших российский инвесторов. Формат квест-игры, созданной в Приамурье, возможно, будут использовать в городах России или других стран.

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#культура

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