Благовещенский зоопарк просит помочь спасти осиротевшего олененка (видео)

В Амурской области спасли осиротевшего олененка. Его маму задрал медведь, и малыш остался один. Его передали в мини-зоопарк Амурского областного института развития образования. Сотрудники, заботящиеся о маленьком бэмби, вынуждены обратиться к неравнодушным за помощью.

«24 мая к нам привезли пятнистого олененка. Ему от роду всего 10 дней, и он сирота – маму задрал медведь. Жители поселка Талакан подобрали олененка и привезли к нам. Малыш очень истощен и сейчас находится на реабилитации в теплом здании, но, когда он окрепнет и ему станет легче, понадобится вольер. Поэтому мы просим помочь стройматериалами или деньгами. Не откажемся и от волонтерской помощи», – написали в инстаграм-аккаунте Благовещенского зоопарка.

«Сетка-рабица, столбы, брус и доска любого размера – все пригодится», – заверила заведующая амурского института развития образования Галина Казимирова. Олененок, которого назвали Егор, обещает вырасти в крупного оленя. Поэтому и вольер ему потребуется просторный, с высоким и прочным ограждением.

А пока малыша Егора каждые три часа кормят из бутылочки козьим молоком. За раз олененок высасывает по литру. Пока молока, которое дает коза из этого же зоопарка, хватает, но когда Егор подрастет – а растет он быстро, – питания не хватит, его придется докупать. «По мере взросления в рацион вводится коровье молоко, овсяный кисель, молодые веточки и сено. Наш Егорка – спокойный, хороший малыш, доверчивый и ласковый. За людьми ходит, как собачка. В дикой природе он больше не сможет жить», – говорит Галина Викторовна.

Все, кто хочет помочь в выращивании маленького бэмби, могут перечислить любую сумму на карту Сбербанка 2202 2002 6908 3711. Карта привязана к номеру +7-914-387-07-45 (Татьяна Александровна). При переводе можно сделать пометку «Для бэмби» или «На вольер».

Мини-зоопарк, в котором теперь живет олененок Егор, находится в Благовещенске по адресу: улица Магистральная, 37. Работники с благодарностью примут стройматериалы и любую другую помощь. Телефон заведующей: +7-924-673-09-83 (Галина Викторовна).