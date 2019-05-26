В Тынде осквернено кладбище: среди пострадавших захоронений – могила Марка Шульца

В Тынде от действий вандалов пострадали несколько могил на городском кладбище. Неизвестные повалили надгробья. По словам очевидца, повреждено и место захоронения бывшего мэра столицы БАМа Марка Шульца.

О случившемся редакции ИА «Амур.инфо» рассказала жительница Тынды Наталья. «Мы каждый день ездим на дачу мимо кладбища, расположенного возле города на горе, у дороги на Соловьевск. Вчера проезжали, все было нормально. А сегодня утром заметили, что привычный пейзаж как-то изменился. Оказалось, весь первый ряд памятников исчез! Плиты лежали на земле, многие были разбиты. В их числе – памятники мэра Тынды Марка Шульца и главного врача Александра Сурикова», – говорит Наталья.

На кладбище уже работали полицейские. «Утром в воскресенье, 26 мая, в полицию сообщили о том, что на кладбище повреждены памятники. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные к этому лица», – прокомментировали в региональном управлении МВД России.

По словам местной жительницы, увидевшей оскверненное кладбище, разбиты как минимум десять памятников. «Надо было постараться, чтобы это сделать. Где повалены плиты, видна толстая арматура. Как они умудрились ее сломать, непонятно», – говорит Наталья.

Согласно статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, повреждение или осквернение мест захоронения и надмогильных сооружений наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. Если будет установлено, что на кладбище бесчинствовала группа лиц, то наказание ужесточится вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.