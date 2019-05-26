В Благовещенске внедорожник чуть не упал в раскоп (видео)

В Благовещенске автомобиль едва не упал в яму, вырытую на проезжей части для проведения работ. Внедорожник завис на краю коммунальной пропасти.

По предварительным данным, ДТП случилось вечером в субботу, 25 мая, на улице Загородной. Судя по видеозаписи с места происшествия, место работ огорожено надлежащим образом, так что водитель не мог не заметить знаки, запрещающие проезд.

Вытаскивать машину пришлось с помощью автоэвакуатора.

На кадрах видно, что яма довольно глубокая. При падении машина могла получить серьезные повреждения.

В управлении Госавтоинспекции по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.