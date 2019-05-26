По благовещенским улицам пробегут марафонцы из Италии и Украины

До массового забега в Благовещенске осталась неделя. По центральным улицам столицы Приамурья пробегут более 700 участников амурского марафона «Бег к мечте». Среди них – итальянец и украинец, граждане Швейцарии, Китая, Афганистана и Казахстана.

Организаторы сделали мониторинг регистрации. «География участников разная – спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Буреи, Зеи, Райчихинска, Тынды, Циолковского и других населенных пунктов. Будут постоянные гости из соседнего Хабаровска, Владивостока, Находки, Комсомольска-на-Амуре. На старт встанут представители города Карасук Новосибирской области, Тюмени, Костромы, Гаджиево Мурманской области, Чапаевска Самарской области, Санкт-Петербурга», – рассказали организаторы проекта «Бег к мечте».

Третий год марафон побегут граждане Китая – это семь человек, которые давно живут в Благовещенске, а также около 30 приезжих из разных провинций Китая. Группу бегунов набрало одно из турагентств. «Представители туристического агентства из Поднебесной сами вышли на нас, пояснив, что клиенты часто спрашивают о забегах в России и поэтому такая форма событийного туризма им очень интересна. Расположение нашего города на границе с КНР и проведение марафона располагает к развитию такового», – рассказала руководитель проекта Альбина Попова.

На полумарафонскую дистанцию зарегистрировался итальянец. Житель города Парма Мишель Калчера находится в Благовещенске в длительной рабочей командировке. Вместе с ним на старт встанет его коллега из Украины. Статус международного забега поддерживают спортсмены из Афганистана, Казахстана и Швейцарии.

«Эммануэль Маретт из Швейцарии вышел на нас благодаря своим друзьям. В Благовещенске он жил несколько лет. Хорошо знает город, русский язык. В переписке с участниками нашего бегового сообщества с нотками ностальгии рассказывал о том, как бегал по городской набережной. В город он 2 июня не приедет. Он уже пробежал свою дистанцию 10 километров – дистанционно, у себя на родине. О результате он отчитался, за что мы отправим ему его стартовый пакет с медалью финишера», – отметила Альбина Попова.

Дистанционно пробежать заявились еще несколько человек. Например, благовещенка Анна Че, которая несколько лет с семьей живет в Китае. Полумарафон она пробежит 27 мая в Южной Корее, где ее муж Константин Че участвует в престижных соревнованиях IronMan. Дистанционно пробегут несколько участников, которые из-за военной службы не могут приехать в Благовещенск. Известно, что «Бег к мечте» побегут спортсмены во Владивостоке, так как на поездку в Благовещенск повлияли некоторые обстоятельства.

«Все зарегистрированные участники, независимо от места забега, получат стартовые наборы, в которые входят мешок для обуви, футболка, бутылка для воды, бандана, интересные предложения от спонсоров мероприятия. Все финишеры получат медали, разработанные по дизайнерскому проекту», – добавила Альбина Попова.

Амурский марафон «Бег к мечте» пройдет в Благовещенске 2 июня и откроет череду праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Старт дистанций на 21,1 километра и 42,2 запланирован в 06:30 со стадиона «Амур». Маршрут будет пролегать по улицам Краснофлотской, Театральной Ленина, Калинина. В 09:00 на площади имени Ленина состоится церемония открытия мероприятия и в 09:30 начнется детский забег на 1 километр. В нем примут участие 150 спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет. Часть детей – воспитанники детских домов Амурской области, участие которых оплатили партнеры проекта и неравнодушные горожане. В 10:00 начнется самый массовый забег участников на дистанциях в 5 и 10 километров. По команде стартуют более 400 бегунов.

«Победители и призеры на каждой дистанции, показавшие лучшее время, получат денежные премии и ценные призы в виде сертификатов на приобретение кроссовок известного американского бренда, а также путевки на Желтое море. Отдельными кубками и медалями будут награждены участники в возрастных категориях – более 70 человек», – рассказала Альбина Попова.

Регистрация на марафон продолжается. Стать участником забега можно на сайте begkmechte.ru. Об условиях регистрации расскажут по WhatsApp на номере телефона +7-914-556-02-80.

Организаторы массового мероприятия просят горожан поддержать спортсменов на трассе или на площади Ленина: старты будут очень эмоциональны по своей энергетике. Для гостей праздника на площади организуют работу интерактивных площадок, на сцене пройдут показательные выступления спортсменов, выступления диджея и музыкальных групп города.