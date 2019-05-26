На «АмурЭкспофоруме-2019» обсудили, как привлечь в Приамурье японских туристов

В Благовещенске в рамках «АмурЭкспофорума-2019» состоялся семинар «Туризм как инструмент развития экономики». Темой обсуждения стала возможность развития туризма в Амурской области на примере Японии.

В туристическом шатре, организованном Центром поддержки экспорта Амурской области, собрались представители туристических компаний, специалисты сферы туризма городов и районов Приамурья, общественники и эксперты. Также на встрече присутствовал генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Спикером выступила руководитель амурского отделения общества «Россия–Япония» и языковой школы «Сатори», блогер Амур.инфо Марина Синельникова. Общество ведет свою деятельность с июля 1999 года. В этом году отделению исполняется 20 лет. На встрече отметили, что Япония в последнее время является одной самых популярных стран у туристов. Ежегодно въезд иностранных путешественников в Страну восходящего солнца растет и в прошлом году превысил 30 миллионов человек. Около 100 тысяч туристов прибыли из России. Одним из главных факторов, сдерживающих развитие туризма в Амурскую область из Японии, по мнению самих японцев, является неизвестность региона и отсутствие продвижения территории как туристической.

«Кто-то может со мной поспорить и сказать, что главное препятствие – это сложная логистика. Но я вас уверяю: если регион будет известен в Японии, все эти проблемы решатся автоматически. В этом плане есть положительный опыт. В апреле Центром поддержки экспорта была организована реверсная бизнес-миссия японских туристических компаний и блогеров к нам в Амурскую область. Уже пошел ответ – буквально в течение месяца мы получили несколько запросов на такие услуги, как гостиницы, транспорт, гиды. Причем количество групп на июль и сентябрь поражают. Интересуются большими автобусами на 45 человек», – рассказала Марина Владимировна.

По мнению экспертов, решить проблему неизвестности региона поможет создание уникальных, конкурентоспособных продуктов, а также привлечение неравнодушной общественности и местных жителей к совместной работе по продвижению. В качестве примера, как можно сделать туристический бренд даже из самой неблагополучной в этом плане территории, привели японский городок Иокосука, где расположена военная база. Опрос общественного мнения показал, что большинство респондентов воспринимают его исключительно как точку расположения военной базы США и подразделения сил самообороны Японии. И лишь 10 % опрошенных выразили мнение, что это рекреационный район, куда приезжают жители соседних регионов, чтобы насладиться морем и природой. Было принято решение не просто изменить отрицательный образ, а трансформировать его в позитивный и использовать фото боевых кораблей и военную тематику в рекламных целях. Так появился круиз по заливу с военными кораблями и торговый квартал, который обеспечил трудовую занятость 140 тысяч человек. Для привлечения туристов использовали даже блюда ВМС США. Например, объемы продаж известного гамбургера ВМС Иокосука достигли 200 тысяч долларов – за год продали 40 тысяч гамбургеров.

«Подобные идеи можно использовать и при создании туристического образа Амурской области, отметили на встрече в Благовещенске. Туризм – это не просто сфера впечатлений. Качественный уровень туристической сферы влияет на экономику региона. Туризм влечет развитие сопутствующих сфер деятельности, начиная от производства товаров народного потребления, заканчивая транспортом, строительством, развитием гостиничного и ресторанного бизнеса. Также туризм способствует увеличению количества рабочих мест, укреплению научно-исследовательской, материально-технической, кадровой и образовательной базы», – подчеркивают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

По мнению экспертов, одним из самых перспективных направлений по привлечению в регион японских путешественников является деловой туризм. Амурская область – аграрная житница Дальнего Востока. Япония заинтересована в поставках экологически чистой продукции, выращенной без применения ГМО. Деловые контакты аграриев Приамурья и их японских коллег активно развиваются.

В декабре 2018 года амурские сельхозтоваропроизводители побывали в Токио, где посетили крупные японские производственные предприятия и провели ряд деловых встреч. В текущем году также запланировано несколько бизнес-миссий, посвященных развитию деловых отношений и сотрудничества с Японией.