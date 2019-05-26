В Свободном угнан и сожжен японский минивэн

В Свободном угнанный автомобиль обнаружили сгоревшим. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

«Ночью по адресу: улица Орджоникидзе, 76, был угнан автомобиль Toyota Noah серого цвета. Автомобиль обнаружен сгоревшим», – такое сообщение опубликовали в новостном инстаграм-паблике Свободного. «Угоняют, катаются, а сжигают, чтобы пальцы не сняли. Улики уничтожают», – пояснил один из комментаторов. «Кого-то огорчил, видать, хозяин», – предположил другой.

В амурском управлении МВД России корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что в полиции приняли сообщение об угоне автомобиля. «Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Устанавливаются лица, причастные к данным происшествиям», – заявили в ведомстве.