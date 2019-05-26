Гороскоп на 26 мая: Девам стоит провести день в уединении, Стрельцы будут выяснять отношения

Восход Солнца: 04:29

Заход Солнца: 20:23

Солнце в Близнецах.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Обманы и клевета недоброжелателей могут отрицательно сказаться на продвижении дел или благосклонности начальства. Не исключено, что ситуация заставит вас пересмотреть отношения с партнерами: кто-то из вашего окружения действует против ваших интересов.

Телец. Благоприятный день для духовного совершенствования и познания вечных истин. Исключите алкоголь, ненатуральные продукты и пищу.животного происхождения. Постарайтесь наладить отношения со всеми, с кем вы в ссоре или в тяжелых, натянутых отношениях. День благоприятный для очищения,путешествий, прогулок.

Близнецы. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия.

Рак. День приобретений, духовных накоплений. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности и вещи домашнего обихода. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Полезны водные процедуры.

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Лев. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего – легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию: переедание в эти дни сильно повредит.

Дева. Тяжелый и опасный день. Финансовое положение ухудшится. Отношения с партнерами могут беспокоить вас непредсказуемостью. Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию. Вероятно, что вы будете испытывать раздражительность и капризность. Лучший отдых – прогулка в уединении.

Весы. Напряженный день. У Весов возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с начальством или с коллегами. Любая мелкая ссора или необдуманное высказывание могут перерасти в крупный скандал. В отношениях с людьми не идите на поводу у своих эмоций.

Скорпион. Этот день сулит вам знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится.

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Стрелец. Напряженный день. Осуществлению ваших желаний будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Это сильно ухудшит настроение. Сегодня не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями.

Козерог. Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого. Ваши действия могут носить импульсивный характер, а события дня не раз поставят вас в тупик.

Водолей. Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

Рыбы. День символизирует противоречие активного и пассивного начал. Рыбам будет сложно разобраться в двойственной ситуации. Вероятны резкие смены настроения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев