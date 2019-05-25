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Амурчане нашли травмированного лисенка

Амурчане нашли травмированного лисенка

Жители Приамурья обнаружили лисенка, нуждающегося в помощи. Животное травмировано. Сейчас зверь находится в ветеринарной клинике в Благовещенске, туда его привезли 25 мая.

«В Раздольном нашли люди, в канаве, за домом. Позвонили нам. Холодный, температуры нет совсем. Черепно-мозговая травма, остальное пока под вопросом, потому что рентген не делали. В тяжелом состоянии. Температуру даже градусник не показывает», – рассказали ИА «Амур.инфо» в Фонде помощи животным «Горячие сердца».

Лисенку предстоит лечение.

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#животные #происшествия

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