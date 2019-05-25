Итоги «АмурЭкспоФорума-2019»: 17 золотых медалей и три серебра (фото)

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25 мая состоялось торжественное награждение победителей смотра-конкурса «Медаль международной выставки "АмурЭкспоФорум-2019"». В этом году в нем участвовали 10 компаний из Амурской области, ЕАО и Приморского края. Они представили 22 заявки на продукты питания, услуги и товары общественного потребления. В число победителей вошли 20 товаров и услуг.

Самой популярной стала продовольственная номинация, в ней за медали боролись 7 компаний с 18 видами продукции. Это – колбасные изделия, рыбные блюда, сыр, соя, кондитерские изделия и мед.

В жюри были представители министерства экономического развития и внешнеэкономических связей, инспекции Росстандарта, министерства сельского хозяйства Амурской области, администрации Благовещенска, других организаций и ведомств.

В числе критериев на медаль – стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность. Также важно использование региональной и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов.

16 мая руководители предприятий и технологи презентовали свою продукцию экспертам, смотр проходил в одном из баров Благовещенска. Защита проходила в белых халатах и перчатках, отчего выступления напоминали эпизоды из известной телепрограммы «Ревизорро». В отличие от формата проекта, каверзные вопросы задавала экспертная комиссия.

В жюри конкурса были представители Росстандарта, администрации Благовещенска, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерства сельского хозяйства.

Лидерами по медалям стали компании «Ратимир» и «Бридер» (ИП Мамедов Х.А.), они получили по 4 награды. Приморский мясоперерабатывающий комплекс заслужил «золото» за сосиски «Сочные со сливочным маслом», пельмени «Телячьи» категории «Б» и «Сальтисон», «серебро» – за колбаски для жарки «Альпийские» с сыром.

Благовещенский филиал торгового дома «Бридер» выставил на суд комиссии колбасу вареную «Крымскую», колбасу варено-копченую категории «В» «Арбатская люкс» – они получили золото, серебро – сардельки с сыром и колбаса варено-копченая категории «В» «Украинская люкс».

«Благовещенский мясокомбинат» получил три золота – за колбасу категории «Б» «Новоостанкинская», ветчину «Купеческую» категории «А», сервелат «Московия».

«У нас это не новые продукты, мы их выпускаем больше 10 лет. Просто не выставляли на медаль. Рады, что теперь качество оценили и эксперты», – цитирует пресс-служба «АмурЭкспоФорума» представителя мясокомбината.

Продовольственная компания «Партизан» из села Раздольное Тамбовского района получила два золота – за сыр «Адыгейский деликатесный» и торт «Тирамису», диплом «За сохранение традиций» заработала колбаса категории «А» охлажденная «Сырокопченая свиная».

Производственная компания «Домашняя трапеза» (ИП Остапенко Ю.А.), удивившая жюри на смотре пельменями из кеты, получила за них золото. Еще одну награду высшей пробы – за вареники с клубникой.

«Сегодня здесь много наших, местных производителей, и это здорово! Мы открылись всего несколько месяцев назад. Экспериментировал технолог, вот, доэкспериментировался до медалей. Награды планируем разместить на этикетках. Сейчас мы готовимся открыть павильон для продажи, разместим в микрорайоне», – рассказал предприниматель Юрий Остапенко.

Благовещенская компания «Тайга органика» получила золото за мед натуральный цветочный, собранный на разнотравье.

За продукт «Соя фри» жюри присудило золотую медаль компании «ТВ Трейд». Награду высшей пробы получила компания «ННК-Амурнефтепродукт» за услуги общественного питания (кофе-зону) на АЗС № 04, диплом – за услуги, оказываемые на АЗС № 66.

Компания «Амур Мануфактура» была удостоена золотой медали за производство детского комбинезона для мальчиков и девочек, а ООО «Амуртекстильторг» – за носки универсальные черные.

«Мы нашли нишу, все финансирование личное. Станки, цех – 8 человек трудится. Планируем до 14 сотрудников расширяться. Производим до 40 видов носков, разных цветов. Самое сложное было – найти хорошего поставщика пряжи, полгода потратили. Нашли – с поставкой из Узбекистана и Европы. Конкуренцию с Китаем выдерживаем. Стоимость ниже, чем у них. Выходим в сети. У нас резинка не сжимает вены, пряжа гипоаллергенная, антибактериальная, отчего запах не появляется», – рассказал генеральный директор компании Александр Липский.

Несколько компаний отсеялись на этапе подачи заявок, так как не смогли предоставить необходимые сертификаты качества.

Для сравнения, в прошлом году в конкурсе «АмурЭкспоФорума» участвовали 8 компаний, они представили 20 заявок на товары и услуги. 19 из них получили золото, одна – серебро.