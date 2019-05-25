Жильцы благовещенского общежития пожаловались на ежемесячные поджоги неизвестными (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жильцы пятиэтажного общежития, расположенного в Благовещенске по адресу: улица Институтская, 30/2. Горожане сообщили, что их почти ежемесячно поджигают неизвестные. Пока к ответственности за это никого не привлекли, отмечают жильцы.

Последний такой пожар был в ночь на 25 мая. Возгорания случились сразу на двух этажах – первом и третьем, в коридорах. Если на третьем, рассказывают люди, с огнем удалось справиться самостоятельно, то на первом все было серьезнее – вызывали пожарных.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, на первом этаже общежития горели вещи в подъезде. Очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован прибывшими пожарными в течение 5 минут. Квартиры от распространения огня отстояли. «Причина и виновник устанавливаются», – сообщает ведомство.

Люди говорят, что до этого был поджог на 4-м этаже. Вообще, первый крупный пожар в общежитии произошел в октябре 2016 года. Тогда горел подъезд, и потребовалась эвакуация. Заключение экспертов показало, что к пожару привела неисправная проводка, но жильцы сомневаются в таких выводах. С тех пор люди вынуждены терпеть регулярные поджоги, которые происходят по ночам. Выявить злоумышленников не удается.