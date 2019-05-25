Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 10

Благовещенец рассказал, что лишился сотен тысяч рублей из-за ушлых женщин

Благовещенец рассказал, что лишился сотен тысяч рублей из-за ушлых женщин
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что пострадал от действий аферисток. Он лишился сотен тысяч рублей, а его репутация оказалась запятнана.

Сергей (имя изменено – Прим. ред.) сообщил: все началось с того, что он получил плохую весть, связанную с сестрой. Мужчина, пребывая в состоянии стресса, начал выпивать. И как-то оказался в кафе Благовещенска, где познакомился с девушкой – одной из работниц заведения. С ней была ее дочь – девочка лет 10-11.

Горожанка рассказала о сложном материальном положении. Тогда мужчина предложил ей помощь: она приберет у него в квартире, а он ей за это заплатит. Сошлись на том, что за уборку Сергей купит дочери горожанки мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей. Благовещенец приобрел телефон, и на следующий день условились сделать уборку. Причем, отметил Сергей, телефон он купил на деньги со своей новой кредитной карты с лимитом 600 тысяч рублей. Эти средства благовещенец рассчитывал потратить на стартап.

Однако на следующий день женщина сообщила, что не может приехать, а вместо себя отправит подругу. Приехала подруга, стала наводить порядок, и тут выяснилось, рассказывает Сергей, что у нее день рождения. Тогда горожанин предложил не заниматься уборкой, а отправиться вместе с ним в то же кафе, чтобы отпраздновать. Это решение, отмечает он, оказалось ошибочным. В заведении находилась и девушка, с которой он познакомился накануне. Женщины повели себя хитро. «Немного выпили, и после этого они меня начали целенаправленно спаивать», – вспоминает благовещенец.

По словам Сергея, при себе у него имелся рюкзак с ценными вещами – дорогостоящими ножом, музыкальной колонкой, наушниками. В спаивании помогали, отмечает мужчина, еще две сотрудницы – студентки. Когда Сергей уснул, его кредитную карту, по утверждению горожанина, украли и поехали снимать с нее все деньги. Также забрали рюкзак с вещами. Когда благовещенец пришел в себя, вещей при нем не было. Мужчина обратился в полицию и сообщил о краже.

Причем Сергей утверждает, что женщины провернули хитрую инсценировку: якобы он сам на нетрезвую голову потерял свои вещи.

Мужчина добавил, что студентки не боятся последствий: они сообщили, что их родители работают в правоохранительных органах и «им ничего не будет».

Сергей также настаивает на том, что в случившемся не виноват владелец заведения. Напротив, он всячески помогал в расследовании инцидента.

Горожанин призвал мужчин быть бдительными и не попадаться на крючок, как вышло с ним.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что заявление по факту пропажи имущества от мужчины поступало. Возбуждено уголовное дело. Лиц, причастных к преступлению, устанавливают.

Просмотров всего: 2495

#происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске пострадал мотоциклист, столкнувшийся с микроавтобусом

Происшествия 1

Амурчане нашли травмированного лисенка

Происшествия 1

Жильцы благовещенского общежития пожаловались на ежемесячные поджоги неизвестными (фото)
Происшествия 27

Амурчан напугали экологической катастрофой, связанной с рудником «Пионер»
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Отличный сценарий для очередной серии ментов

  • Karasik

    Karasik
    4 часа назад

    слов нет уо...

  • Нур

    Нур
    4 часа назад

    Бедняга,пить не хотел,а ему в рот заливали. Так ему и надо,будет знать, как шляться с кем попало

    Есть деньги - есть девки,есть девки, нет денег!) (с)

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    Пробухал деньги на стартап, а виноваты женщины))) пусть радуется, что стартап не случился, потому что если б у него появились свои деньги, его печень просто не выдержала бы)

  • Yany

    Yany
    4 часа назад

    Феерический долбоклюй )))

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Развели девчули))))

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Молодцы девчонки!

  • Хьюстон, у нас проблема

    Хьюстон, у нас проблема
    56 минут назад

    Сергей конченный. И врет как дышит.

    Это феерическая пурга, возможно, извращенца Сергея.

  • Екатерина Беспалова

    Екатерина Беспалова
    50 минут назад

    Зовут его Константин, пьёт он третий месяц, по его словам празднует развод с женой. А что ж он не упомянул как курил наркотические вещества? Стрелял с пистолета? Как попал в другую ситуацию и попал на 350.000₽ что-то тоже не рассказал. Многие интересные факты упустил, даже не интересно так.

  • Мозг

    Мозг
    39 минут назад

    Екатерина Беспалова

    Также он всем кричал, что ему все равно на содержимое его карты и сам распугивал деньги. Выпил все содержимое ресторана, все запасы и внимание, подходил сам на бар за добавкой. Потом простите за подробности, блювал в этом же ресторане.



    Я так понял, ты одна из участниц развода?

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь