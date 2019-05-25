Благовещенец рассказал, что лишился сотен тысяч рублей из-за ушлых женщин

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что пострадал от действий аферисток. Он лишился сотен тысяч рублей, а его репутация оказалась запятнана.

Сергей (имя изменено – Прим. ред.) сообщил: все началось с того, что он получил плохую весть, связанную с сестрой. Мужчина, пребывая в состоянии стресса, начал выпивать. И как-то оказался в кафе Благовещенска, где познакомился с девушкой – одной из работниц заведения. С ней была ее дочь – девочка лет 10-11.

Горожанка рассказала о сложном материальном положении. Тогда мужчина предложил ей помощь: она приберет у него в квартире, а он ей за это заплатит. Сошлись на том, что за уборку Сергей купит дочери горожанки мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей. Благовещенец приобрел телефон, и на следующий день условились сделать уборку. Причем, отметил Сергей, телефон он купил на деньги со своей новой кредитной карты с лимитом 600 тысяч рублей. Эти средства благовещенец рассчитывал потратить на стартап.

Однако на следующий день женщина сообщила, что не может приехать, а вместо себя отправит подругу. Приехала подруга, стала наводить порядок, и тут выяснилось, рассказывает Сергей, что у нее день рождения. Тогда горожанин предложил не заниматься уборкой, а отправиться вместе с ним в то же кафе, чтобы отпраздновать. Это решение, отмечает он, оказалось ошибочным. В заведении находилась и девушка, с которой он познакомился накануне. Женщины повели себя хитро. «Немного выпили, и после этого они меня начали целенаправленно спаивать», – вспоминает благовещенец.

По словам Сергея, при себе у него имелся рюкзак с ценными вещами – дорогостоящими ножом, музыкальной колонкой, наушниками. В спаивании помогали, отмечает мужчина, еще две сотрудницы – студентки. Когда Сергей уснул, его кредитную карту, по утверждению горожанина, украли и поехали снимать с нее все деньги. Также забрали рюкзак с вещами. Когда благовещенец пришел в себя, вещей при нем не было. Мужчина обратился в полицию и сообщил о краже.

Причем Сергей утверждает, что женщины провернули хитрую инсценировку: якобы он сам на нетрезвую голову потерял свои вещи.

Мужчина добавил, что студентки не боятся последствий: они сообщили, что их родители работают в правоохранительных органах и «им ничего не будет».

Сергей также настаивает на том, что в случившемся не виноват владелец заведения. Напротив, он всячески помогал в расследовании инцидента.

Горожанин призвал мужчин быть бдительными и не попадаться на крючок, как вышло с ним.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что заявление по факту пропажи имущества от мужчины поступало. Возбуждено уголовное дело. Лиц, причастных к преступлению, устанавливают.