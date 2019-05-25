На «АмурЭкспоФоруме» впервые работала открытая студия прямого эфира (фото)

Фото: пресс-служба «АмурЭкспоФорума»

С 24 по 26 мая в Благовещенске проходит Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2019». Ее участниками стали около 150 компаний, а также более 200 бизнесменов, инвесторов, чиновников, экспертов из России и Китая, принимающих участие в форумах, круглых столах и презентациях. Впервые на «АмурЭкспоФоруме» работала открытая студия прямого эфира, за основу взят опыт Петербургского международного экономического форума.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» – ведущая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед приграничными территориями России и Китая. Традиционно форум проходит с участием первых лиц Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Вещание велось в эфире «Альфа-канала», на сайте Амур.инфо и в их инстаграм-аккаунтах. Задачей проекта было составить комплексную картину работы выставки и форума. Поэтому гостями студии стали экономисты, управленцы, бизнесмены, представители туристической сферы и общественности, сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума».

Открылся прямой эфир беседой с Людмилой Старковой, министром экономического развития и внешних связей Амурской области. Она рассказала о том, что приоритетными сейчас для Приамурья являются проекты по пространственному развитию территорий и туризм. Презентации проектов проходили на «АмурЭкспоФоруме» в большом туристическом шатре Центра поддержки экспорта, а также в «Точке кипения» в областной библиотеке.

«Стыковка моста состоится 31 мая, после "АмурЭкспоФорума". Мы очень ждали этого события. Полагаем, что строительство моста завершится в 2019 году. Проект с большими ожиданиями. Через мост планируется осуществлять большой объем грузо- и пассажиропотоков, все это даст мультипликативный эффект. По канатной дороге – в этом году у нас сменился инвестор, идут предпроектные и проектные работы. Через 2 года можно будет за 5 минут перемещаться в Китай и обратно. Вырастут бизнес- и туристический потоки. Благодаря увеличенной транспортной доступности гости смогут пребывать в Благовещенске не один, а несколько дней, и посмотреть гораздо больше, чем сейчас. Мы надеемся на вхождение в зону "Свободный порт Владивосток". Режим даст большие преференции для бизнеса. Это 10-летние налоговые каникулы, льготные налоговые ставки, безвизовый режим въезда в Благовещенск, распространение всех преференции на весь город Благовещенск. Это даст новые доходы, увеличит налоговые платежи, которые также будут направлены на развитие города», – сказала Людмила Старкова.

Руководитель Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области Татьяна Ситникова рассказала, что предпринимателям оказывается помощь и обратиться за ней могут все желающие.

Также гостями студии стали представители Зейского и Бурейского районов, которые рассказали о туристическом потенциале, имеющихся маршрутах.

«С 26 по 28 июля в Зейском районе пройдет второй туристический форум Amur Travel. Предполагается, что на мероприятие приедут гости не только со всей области, но и из Китая, Южной Кореи и Японии. У нашего района большой туристический потенциал: есть маршруты экологические, с рыбной ловлей, буквально в 20 километрах от Зеи есть древние наскальные рисунки – писаницы. Все это обязательно будет интересно туристам. У нас есть комфортные места для размещения туристов», – поведала Илона Сысолятина, начальник отдела экономики администрации Зейского района.

Марина Синельникова, руководитель общества «Россия – Япония», рассказала, что природа и достопримечательности Амурской области могут быть интересны японцам. О том, как заинтересовать иностранных туристов, она поведала на семинаре «Туризм как инструмент развития региональной экономики».

Гостями студии также стали другие эксперты, бизнесмены и общественники.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. Выставка проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска – на открытой площадке и на всех трех этажах здания. Общая выставочная площадь – 6 000 квадратных метров.

«АмурЭкспоФорум» не раз получал высокие оценки экспертов, а также получил I место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.