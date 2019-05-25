Ботанический сад в Благовещенске впервые организовал дни открытых дверей (фото)

Фото: Амур.инфо

Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН организовал дни открытых дверей. За два дня учреждение приняло около 350 человек. В первый день для желающих провели шесть организованных экскурсий, во второй – девять.

«Во время экскурсий наши сотрудники знакомили амурчан с растениями, которые мы выращиваем в ботаническом саду. Это растения, во-первых, природной флоры Амурской области, которые растут не только в Благовещенске, но и в северных районах, и в южных, в чем-то уникальные. У нас более 130 краснокнижных видов, в том числе виды, которые занесены в Красную книгу России, в международную Красную книгу. У нас есть растения, которые растут не только на территории России, западных регионов, но и из-за рубежа, с американского континента, из европейской части, японские, корейские виды», – рассказала ИА «Амур.инфо» ученый секретарь Ирина Котельникова. Также людей в ходе экскурсий знакомили с историей ботсада.

В ботаническом саду собрана флора, которая может устойчиво расти в местных условиях, пояснила Ирина Котельникова. «Более тысячи таксонов мы сейчас выращиваем, и порядка 450 прошли многолетние интродукционные испытания», – сказала специалист.

Дни открытых дверей учреждение организовало впервые, до этого проводили экскурсионные программы. Попасть на экскурсию можно будет и в последующем, для этого нужно собраться группой желающих в 10 человек. А дни открытых дверей собираются проводить не более 1-2 раз в год.

Контактный телефон: (4162) 20-96-00. Сайт учреждения: botsad-amur.ru.