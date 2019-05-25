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Амурчан напугали экологической катастрофой, связанной с рудником «Пионер»

Амурчан напугали экологической катастрофой, связанной с рудником «Пионер»

Жители Приамурья делятся друг с другом тревожной информацией. Они пересылают аудиосообщение, в котом мужчина рассказывает о серьезном происшествии, связанном с рудником «Пионер». Также пересылаются видео и фотографии на эту тему.

По данным Wikimapia.org, рудник «Пионер» расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 километрах от станции Тыгда Транссибирской магистрали и в 60 километрах от ближайшего аэропорта в Зее.

«Сегодня после продолжительных дождей *** хвостовое хозяйство рудника "Пионер". Все хвосты полностью, сто процентов. Наверняка вы знаете, что такое хвостовое хозяйство. Это то озеро километр на километр, в котором собираются все отходы фабрики "Пионер". Вот оно рвануло сегодня, и все ушло в речку Малая Улунга, и по этой речке [попало] в Зею», – рассказывает неизвестный мужчина на аудиосообщении.

Он уверяет, что не стоит в ближайшее время ездить на рыбалку. «Это очень серьезно. По-моему, то ли один грамм, то ли один миллиграмм цианида убивает человека. А там все – цианид, щелочь, вся таблица Менделеева», – уверяет мужчина.

В видео мужчина говорит: «Прорвало накопитель, вода пошла в Улунгу. На Пионерии уже там под самую дорогу воды, где переезд через Улунгу. Накопитель этот очень большой. Будем его спасать».

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в администрации Зейского района. Там сообщили, что в накопителе, о котором идет речь, находится «техническая, обыкновенная» вода. Там даже водятся караси. В том районе действительно промыло дамбу, и вода попала в Улунгу, но никакой опасности это не несет, рассказала пресс-секретарь районной администрации Алина Руденко. Дамбу восстановят, когда произойдет спад воды.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    пора валить из области

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Кто ж вам правду скажет

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    О, ещё одна "экологическая катастрофа". Сколько их таких в области, из которой пора валить, не случилось. Лишь бы повопить об угрозах.

  • yuri64

    yuri64
    1 час назад

    Ага, нашли у кого коммент брать, кто ж вам правду скажет?

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Да о таких правдах никто никогда не слышал, потому что никаких правд и не существовало. Теории заговора всё строят, ха-ха.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Душелюбпора валить из области


    Подожди,вот СТ пробьется в ГД и, если будешь себя хорошо вести,то возьмет в Москву,портфель ему таскать:)

  • full

    full
    19 минут назад

    Хз, я давно не ем рыбу из бассейна Амура и не купаюсь там... А природа сама почистится...

  • Терминатор

    Терминатор
    18 минут назад

    Кто-нибудь видел как выглядит Амурская область, ездит кто или все в своем районе годами?! Я езжу по Амурской области, жалкое зрелище, такое впечатление что натовцы по ночам бомбят дороги, которые превратились в направления, здания, которые напоминают Сталинград, леса выгоревшие, прииски оставляют после себя горы, почти ничего не рекультивируется, села представляют унылре зрелище, бедные люди. Земля богата всем, вся таблица Менделеева, а люди здесь нищие, пытаются просто выжить, парадокс!!

  • full

    full
    8 минут назад

    Терминатор

    Кто-нибудь видел как выглядит Амурская область, ездит кто или все в своем районе годами?! Я езжу по Амурской области, жалкое зрелище, такое впечатление что натовцы по ночам бомбят дороги, которые превратились в направления, здания, которые напоминают Сталинград, леса выгоревшие, прииски оставляют после себя горы, почти ничего не рекультивируется, села представляют унылре зрелище, бедные люди. Земля богата всем, вся таблица Менделеева, а люди здесь нищие, пытаются просто выжить, парадокс!!



    Есть другой парадокс - люди, которые ответственны за этот бардак, не сидят по тюрьмам, а становятся министрами, депутатами и пр.

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