Амурчан напугали экологической катастрофой, связанной с рудником «Пионер»

Жители Приамурья делятся друг с другом тревожной информацией. Они пересылают аудиосообщение, в котом мужчина рассказывает о серьезном происшествии, связанном с рудником «Пионер». Также пересылаются видео и фотографии на эту тему.

По данным Wikimapia.org, рудник «Пионер» расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 километрах от станции Тыгда Транссибирской магистрали и в 60 километрах от ближайшего аэропорта в Зее.

«Сегодня после продолжительных дождей *** хвостовое хозяйство рудника "Пионер". Все хвосты полностью, сто процентов. Наверняка вы знаете, что такое хвостовое хозяйство. Это то озеро километр на километр, в котором собираются все отходы фабрики "Пионер". Вот оно рвануло сегодня, и все ушло в речку Малая Улунга, и по этой речке [попало] в Зею», – рассказывает неизвестный мужчина на аудиосообщении.

Он уверяет, что не стоит в ближайшее время ездить на рыбалку. «Это очень серьезно. По-моему, то ли один грамм, то ли один миллиграмм цианида убивает человека. А там все – цианид, щелочь, вся таблица Менделеева», – уверяет мужчина.

В видео мужчина говорит: «Прорвало накопитель, вода пошла в Улунгу. На Пионерии уже там под самую дорогу воды, где переезд через Улунгу. Накопитель этот очень большой. Будем его спасать».

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в администрации Зейского района. Там сообщили, что в накопителе, о котором идет речь, находится «техническая, обыкновенная» вода. Там даже водятся караси. В том районе действительно промыло дамбу, и вода попала в Улунгу, но никакой опасности это не несет, рассказала пресс-секретарь районной администрации Алина Руденко. Дамбу восстановят, когда произойдет спад воды.