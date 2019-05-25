Жители Чигирей боятся за свою жизнь из-за электрического кабеля (видео)

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Жители села Чигири Благовещенского района сняли видео о проблеме, которой, по их словам, не первый год. Люди боятся за свою жизнь, жизни своих детей, а также животных из-за опасного электрического кабеля.

Пять лет назад на улице Красной, 1, компания-застройщик сдала многоквартирный дом, в него заселились жильцы. К дому проведен электрический кабель под высоким напряжением, и именно его опасаются чигиринцы.

«Его бросили на деревянные опоры, кабель ничем не закреплен, постоянно падает на землю, искрит, загорается. Тут уже две кошки погибли от удара током. Кабель на машины падает, и такое было», – цитирует программа «Сканер» жительницу Чигирей.

Жильцы уже обращались в управляющую компанию, хотя и понимают, что эту проблему должен решить застройщик. «Я лично разговаривала с директором компании (…), она обещала убрать, но вот уже 5 лет ничего не меняется», – сетует женщина.