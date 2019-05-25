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сегодня, 13:32 10

Блогер Амур.инфо усомнился в необходимости белить в городе деревья

Блогер Амур.инфо усомнился в необходимости белить в городе деревья

Блогер Амур.инфо Валентин Орлов посвятил очередной блог тому, стоит ли белить деревья в населенных пунктах. Он отметил, что ряд городов отказался от этой практики.

Орлов пишет, что, в частности, официально от побелки деревьев решили отказаться в Белгороде (а также от покраски бордюров). Цель – оптимизация бюджетных расходов и потому что «в этом нет необходимости».

Блогер отмечает: в Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (пункт 3.1.4.19) говорится, что побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и тому подобное). Также запрет на побелку деревьев установлен Правилами благоустройства территории муниципального образования города Благовещенск, утвержденными решением Благовещенской городской Думы от 25 ноября 2010 года № 19/136.

«Пункт 8.2.2. На озелененных территориях запрещается: м) побелка стволов деревьев на территориях общего пользования. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора ТКО, КГО, производства с особой спецификой работ и тому подобное)», – цитирует автор документ.

Он публикует ответ по этой теме администрации Благовещенска на запрос регионального отделения ОНФ:

Валентин Орлов констатирует: «К сожалению, к данному делу подходят слишком фанатично, и побелке (защите от перепадов температур, солнечных лучей, насекомых и грызунов) подвергаются не только деревья, но и другие элементы».

Автор пишет, что вопрос об эстетике является спорным. «Лично для меня это ну ни в коем разе не эстетично, плюс вся эта "эстетика" живет до первого дождя», – поясняет он.

Также Орлов публикует письмо Минприроды России от 2014 года, в котором говорится, что ведомство не в курсе исследований о пользе побелки деревьев.

Ответ администрации по соответствию нормативных актов:

«Безусловно, правила, утвержденные Госстроем, носят рекомендательный характер, но как минимум странно иметь вполне конкретную рекомендацию – не белить деревья и при этом делать ровно противоположное. По городским правилам благоустройства тоже вопрос, может юристы подскажут. Если документ пересматривается, разве он перестает быть действующим и разрешается то, что в нем запрещено? Также хотелось бы отметить, что у нас в городе есть много участков улиц, где деревья не побелены, но находятся в отличном состоянии (не пострадали от перепадов температур и действий насекомых)», – пишет блогер.

Он отмечает, что от побелки деревьев отказались Москва, Белгород, Екатеринбург, Ульяновск, Киев, Алматы и Кишинев.

В конце поста Валентин Орлов привел комментарий заместителя директора Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук Александра Раппопорта из статьи почти десятилетней давности о побелке деревьев в Москве: «Побелка деревьев это не только бесполезная трата денег, но и свидетельство низкого уровня культуры ведения озеленительных работ. <...> Если у города не хватает денег на необходимый полив газонов, кустарников и деревьев, то зачем же тратить деньги на бесполезную работу, которая не предусмотрена правилами и только вредит экологии...»

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#природа

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Этому бездельнику-блогеру дать метлу, пусть улицы подметает и фигней не занимается

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Бомж_икЭтому бездельнику-блогеру дать метлу, пусть улицы подметает и фигней не занимается


    +++

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    И каким образом побелка деревьев вредит экологии?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    3 часа назад

    Согласен с автором! Зачем это уродство в наших городах? Не эстетично, не несет никакой пользы! Пустая трата денежных средств и совковое мышление. Побелка деревьев, думаю, какой-то пережиток прошлого, который мы все никак не может отпустить в историю.

  • Разведчик

    Разведчик
    1 час назад

    быть теоретиком - это ж так прелестно.

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    А кто помнит для чего деревья белят?

  • Капуша

    Капуша
    46 минут назад

    Нам в детстве объясняли, что известки и, в частности, белого цвета как такового боятся гусеницы. Они не смогут поднятся с земли на дерево по стволу, тем самым, листья будут целы))))

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    19 минут назад

    MainerИ каким образом побелка деревьев вредит экологии?


    ++++ тупеют люди.

  • Тундра

    Тундра
    16 минут назад

    Белят ранней весной, чтоб ствол плодового дерева, по которому ещё не началось сокодвижение не полопался от солнца.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    13 минут назад

    Савелий28ruСогласен с автором! Зачем это уродство в наших городах? Не эстетично, не несет никакой пользы! Пустая трата денежных средств и совковое мышление. Побелка деревьев, думаю, какой-то пережиток прошлого, который мы все никак не может отпустить в историю.


    Раньше всё делали с умом. Нынешнее поколение-пустоголовых. Побелка- это польза для деревьев. Где бы за границей ни была, в большинстве вижу побеленные деревья. На западе России тоже много побеленных деревьев,не все конечно, но много. Только пустоголовым всё не надо, ни зелени, ни кислорода.

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