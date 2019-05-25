У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек, двое погибли после восхождения

Фото: Очередь к вершине Эвереста, 22 мая 2019 года; Project Possible / AFP / Scanpix / LETA

К вершине горы образовалась очередь: именно из-за нее, вероятно, погибли два человека – 55-летний американец Дональд Кэш и 54-летняя гражданка Индии Анджали Кулькарни.

Люди умерли при спуске с вершины. Смерть обоих наступила на высоте более восьми тысяч метров, которую называют «зоной смерти»: там не хватает кислорода для дыхания. Большинство умерших на Эвересте погибают именно в «зоне смерти». Из-за сложностей с эвакуацией их тела чаще всего остаются на склонах горы.

Анджали Кулькарни и ее муж владели рекламным агентством в Мумбаи; они отошли от дел ради мечты покорить Эверест, рассказал их сын. 22 мая супруги попали в очередь на пути к вершине, где провели около трех часов. По словам Тупдена Шерпы – главы агентства Arun Treks and Expeditions, проводники которого сопровождали чету Кулькарни в экспедиции, – туристы поднялись на Эверест, но потеряли слишком много сил во время ожидания. Проводники-шерпы помогали Анджали спуститься, но на обратном пути снова застряли в очереди. Женщина умерла от «истощения», заявил руководитель экспедиционного агентства. Ее мужа, которому тоже стало плохо, шерпы доставили в лагерь.

Очередь на вершину, очевидно, повлияла и на состояние еще одного погибшего в тот день – Дональда Кэша, считает глава его агентства Pioneer Adventure Пасанг Тенье Шерпа. Американец потерял сознание сразу после того, как достиг вершины. Причиной смерти была названа горная болезнь. Кэш оставил должность менеджера по продажам в штате Юта, чтобы покорить высочайшие горы на всех континентах. По словам сына альпиниста, перед смертью отец отправил ему сообщение: он признался, что «счастлив быть на вершине горы, о которой читал 40 лет».

Фотографию очереди к вершине Эвереста, которая образовалась 22 мая, выложил в соцсетях альпинист Нирмал Пурья. Он рассказал, что уже сталкивался со случаями «бутылочного горлышка» в горах, но никогда не видел так много людей на такой большой высоте (по оценке Пурья, в очереди было более 300 человек). Менеджер Pioneer Adventures Нивеш Карки считает, что затор случился из-за ясной погоды. «На Эверест нельзя подниматься, когда пасмурно. Поэтому, когда погода улучшается, все пытаются совершить восхождение», – сказал он The New York Times. В базовом лагере Эвереста заявили, что время ожидания в очереди 22 мая составило не меньше двух часов.

На Эверест альпинисты поднимаются со стороны Непала, реже – Тибета. Весенний сезон для восхождений начинается в конце апреля и длится обычно до конца мая. В этом году Непал открыл сезон 14 мая. За десять дней на горе погибли семь человек. Предполагается, что кроме Кэша и Кулькарни как минимум еще один альпинист мог умереть из-за долгого ожидания в очереди.

Заторы на Эвересте образуются не в первый раз. В 2012 году немецкий альпинист Ральф Дуджмовиц сделал известную фотографию, на которой цепочка из нескольких сотен человек ждет своей очереди на склоне горы на высоте свыше восьми тысяч метров. Сам Дуджмовиц в тот день отказался от планов покорить Эверест. «Надо понимать, что эти очереди убивают альпинистов. Чем больше людей выстраиваются в очередь, тем меньше возвращаются назад. <…> Это не горный туризм, а охота за трофеем», – заявил он в 2013 году.

С тех пор желающих покорить Эверест стало только больше – даже несмотря на то, что только разрешение на подъем обходится иностранцам как минимум в 10 тысяч долларов. Прошлой весной Непал выдал 347 таких разрешений, этой весной – 381. В апреле 2019-го в твиттере Everest Today появился снимок очереди из альпинистов, стоящих на ледопаде Кхумбу – одном из самых опасных участков подъема на Эверест.