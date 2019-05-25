За год работы в Роскосмосе Рогозин получил почти 30 миллионов рублей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 миллиона рублей. Это на 5 миллионов рублей больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

Согласно документу, из общего дохода в 29,5 миллиона рублей, 23,5 миллиона были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы, сообщает «Интерфакс».

В собственности у главы госкорпорации остались мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль Газ-21Р «Волга», которые фигурировали и в прошлой декларации, однако появился представительский седан Mercedes Benz S560, цена которого, согласно официальному сайту компании, стартует с 9,4 миллиона рублей.

В собственности у Рогозина земельный участок в 2,3 тысячи квадратных метров и дом площадью 782 квадратных метра. Кроме того, глава Роскосмоса пользуется квартирой в 346 квадратных метров. Его супруге принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади, аналогичные доли в трех машиноместах и Range Rover. За год Татьяна Рогозина задекларировала доход в 3,3 миллиона рублей.

По итогам 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, задекларировал 24 миллиона 212 тысяч рублей дохода. В 2016 году его доход составлял чуть больше 8 миллионов рублей.

Примечательно, что Игорь Комаров, возглавлявший Роскосмос до Рогозина, по итогам 2017 года задекларировал 108,5 миллиона рублей, при этом за работу в Роскосмосе он получил 71,5 миллиона рублей, что в три раза больше зарплаты нынешнего руководителя госкорпорации.