Житель Тындинского района получил 9 лет колонии за убийство сожительницы

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24 мая Тындинский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю села Соловьевск Тындинского района. Он был признан виновным в убийстве ножом сожительницы.

Установлено, что 19 января 2019 года амурчанин в своей квартире распивал спиртные напитки вместе со знакомым и сожительницей. Во время застолья между ним и сожительницей возникла ссора, и женщина оскорбила его нецензурной бранью. В ответ на это амурчанин нанес обидчице удар кухонным ножом в область грудной клетки, она скончалась на месте.

Как сообщает газета «БАМ» со ссылкой на старшего помощника Тындинского городского прокурора, мужчина признал вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил его к 9 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.