Министр культуры назвал Амурскую область лидером по реализации нацпроекта «Культура»

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24 мая на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске министр культуры РФ оценил реализацию национального проекта «Культура». Лучшими были названы 8 российских регионов, в том числе Амурская область.

«Хочу отметить те регионы-лидеры, которые справляются со всеми поставленными задачами. Это Амурская, Новосибирская, Липецкая, Магаданская, Тамбовская области, Ставропольский край, Республика Коми и Татарстан», – цитирует Владимира Мединского пресс-служба правительства Амурской области.

Нацпроект «Культура» разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 миллиарда рублей (из федерального – 109,7 миллиарда, из бюджетов субъектов РФ – 3,8 миллиарда).