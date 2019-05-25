Жителям Зейского района, возможно, предстоят перевыборы депутатов

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На заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту амурского заксобрания рассмотрели законопроект об объединении двух сельсоветов Зейского района.

Согласно документу, разработанному по инициативе местных властей, на территории двух граничащих друг с другом сел – Амуро-Балтийска и Сиана – планируется сформировать Амуро-Балтийский сельсовет. Причины реорганизации – сокращающаяся численность населения и высокая дотационность местных бюджетов.

Как сообщается на сайте Законодательного собрания Амурской области, преобразования позволят улучшить управляемость территорией, повысить уровень бюджетной обеспеченности.

Если законопроект будет поддержан большинством депутатов, жителям новообразованного сельсовета предстоит заново избрать главу и Совет народных депутатов.

Фото: zsamur.ru

Обсудили члены комитета и вопрос о наименовании поселка Свободненского района. Бывший военный городок Орлиный, расположенный на территории Малосазанского сельсовета, под этим именем не один год существует неофициально. Депутатами заксобрания и органами местного самоуправления была проведена большая работа по подготовке документов для присвоения поселку указанного названия.

Депутаты рассмотрели внесенное губернатором Приамурья предложение о внесении изменений в распределение вопросов местного значения между сельскими поселениями и муниципальными районами. Законопроектом предлагается передать полномочия по выдаче разрешений на строительство, ввод построенных объектов в эксплуатацию, реконструкцию зданий и сооружений, относящиеся к ведению сельских поселений, органам местного самоуправления муниципальных районов. По мнению комитета, это повысит качество оформления муниципалитетами документов в части их соответствия требованиям градостроительного законодательства. Комитет принял решение поддержать законопроект. 30 мая он будет рассмотрен на заседании законодательного собрания в первом чтении.