Выпускники школы во Владивостоке устроили «вакханалию»

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Пользователи интернета распространяют и обсуждают видео из средней школы № 74 города Владивостока, которое выложили в сеть выпускники. Праздник, который они устроили, сильно отличается от привычных последних школьных звонков.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа – не в школьной форме – собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Одни – в БДСМ-костюмах, другие изображают полицию, ковбоев. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход – прямо по толпе, пишет PrimaMedia.

То, что «праздник» проходил в 74-й школе на мысе Чуркин, стало понятно сразу, и авторы видео этого не скрывали. А вот когда это было – на последнем звонке или раньше – мнения пользователей разделились. Некоторые утверждали: на видео запечатлен «День непослушания» («Праздник непослушания»), который был 22 мая, до официального прощания со школой. При этом одни пользователи жестко осудили таких «деградирующих выпускников» и поинтересовались: «Где мораль у этой школы?», а другие, наоборот, выступили за свободу слова, мысли и поведения.

Директор образовательного учреждения Галина Пугина пояснила PrimaMedia: их школу с эстетическим уклоном «прославил» сейчас самый проблемный из всех классов – выпускной 11-й Б. Некоторые подростки из этого класса уже были на учете в полиции.

«Нет такого "Праздника непослушания"! Просто наши дети – те, которые нормальные дети, – готовили флешмоб для младших школьников. Одно из позитивных мероприятий, за которые мы получаем первые места в городе. А есть группа старшеклассников, которые нарушают дисциплину и пропускают уроки, с которыми мы боремся все время. Вот они и вырядились в такой безобразный вид. После уроков к ним пришли родители и видеооператор, фотограф. Сказали: "Мы сейчас будем фотографироваться в разных местах школы и на улице, для школьного альбома". Но потом вдруг начался ужас и, если посмотреть видео, кажется, что вакханалия была полдня, но на самом деле, на крыльце все происходило буквально две минуты, и в актовом зале – тоже. Пока учитель вышел за нотами – они вот это устроили, опозорили школу. И, главное, они сами довольны собой; считают, что молодцы», – поделилась директор школы.

На следующий день, 23 мая – когда во всех школах Владивостока прошли последние звонки – в 74-й тоже все было пристойно и официально. Тем не менее, сказала Галина Пугина, она уже написала заявление на увольнение.

«Меня не просили об этом. Но – такой резонанс на всю страну, что я просто не знаю, как это все пережить», – подчеркнула собеседница.

В пресс-службе мэрии Владивостока сказали, что сейчас городское управление образования проводит проверку по этому инциденту – общаются с педагогами и школьниками. Никто пока не уволен.

Бывший депутат Думы Владивостока, советник генерального директора «Владивостокского морского рыбного порта» Дмитрий Легкий также прокомментировал ситуацию: «Часто проводим совместные мероприятия, знаю школу хорошо, она входит в территорию моего округа (когда был депутатом Думы Владивостока – Прим. ред.). Дети в этой школе шикарные, адекватные. Недавно сами составляли книгу о Первомайском районе, нашли много информации».

Легкий отметил, что в СОШ № 74 всегда были хорошие показатели и много медалистов, и то, что на этой неделе группа детей вышла из-под контроля, еще не повод для отставки руководителя этого образовательного учреждения.

«Не бывает детей, не допущенных к экзаменам, со справками не выходят. Это только в этом году там три золотых медалиста (потому что ужесточили требования), а так там медалистов всегда много. Это все говорит об уровне преподавателей, которые учат детей так, что они без проблем сдают экзамены. И сейчас директор школы, проработавшая в системе образования 40 лет, вынуждена уйти с поста из-за скандала, потому что просто кто-то должен понести наказание. Из-за выходки нескольких человек, которые, видимо, недопонимают, и ради минутной славы в интернете готовы на такие выходки. Есть только желание прославиться. Но этим они нанесли вред не только самому директору, а школе в целом. 11 лет учились в этой школе, неужели не хватило соображения, что нельзя так делать? Почему-то никто не говорит о том, что именно администрация школы прекратила эту вакханалию. Это самое простое – взять и уволить человека, не разбираясь», – высказался Дмитрий Легкий.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России, правоохранители проводят проверку по данному инциденту.

«По факту размещенной в социальных сетях информации об участии несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», – сказал собеседник.

По его словам, в ходе проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.