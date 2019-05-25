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В Благовещенске горели два автомобиля по одному адресу (фото, видео)

В Благовещенске горели два автомобиля по одному адресу (фото, видео)

Вечером 24 мая в Благовещенске был пожар по адресу: улица Новая, 11/2. Там горели две иномарки. Происшествие удалось снять на фото и видео.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сначала загорелась одна машина, а потом от нее – рядом стоящая. Сообщение о происшествии поступило в 19:07, пожарные прибыли на место в 19:15 и уже в 19:18 ликвидировали открытое горение.

Фото: instagram.com/skaner_dtp28, видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия #транспорт

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