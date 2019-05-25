«Баннерные маньяки»: в Белогорске на видео попали действия вандалов

В Белогорске ночью поработали вандалы. Как следует из видео, размещенных в социальных сетях, целью этих людей были рекламные баннеры. Их мужчины резали и рвали.

В частности, вандалы нанесли визит по адресу: улица Кирова, 66. Как видно, мужчин было двое, один из них пускал в ход предмет, похожий на нож.

Пользователи Инстаграма окрестили людей на видео «баннерными маньяками». «Страшно не то, что порезали... Страшно то, для чего нож с собой носят и кто следующий под их руку попадет», – заметил один из юзеров.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Фото, видео: instagram.com/dtp_belogorsk