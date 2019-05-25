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«Баннерные маньяки»: в Белогорске на видео попали действия вандалов

«Баннерные маньяки»: в Белогорске на видео попали действия вандалов

В Белогорске ночью поработали вандалы. Как следует из видео, размещенных в социальных сетях, целью этих людей были рекламные баннеры. Их мужчины резали и рвали.

В частности, вандалы нанесли визит по адресу: улица Кирова, 66. Как видно, мужчин было двое, один из них пускал в ход предмет, похожий на нож.

Пользователи Инстаграма окрестили людей на видео «баннерными маньяками». «Страшно не то, что порезали... Страшно то, для чего нож с собой носят и кто следующий под их руку попадет», – заметил один из юзеров.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Фото, видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 297

#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Страшно то, для чего нож с собой носят и кто следующий под их руку попадет», – заметил один из юзеров.

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    Для того и носят, что бы эти поганые баннеры резать, остальное ваша фантазия... Конечно, это не метод, да и не порежешь все, но достали! Скоро откроешь кран, а оттуда реклама полезет...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    в условиях рынка, повышение качества и срока эксплуатации изделия приводит к сокращению доходов фирм, на изготовлении этого специализирующихся.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Сергей Труш

    в условиях рынка, повышение качества и срока эксплуатации изделия приводит к сокращению доходов фирм, на изготовлении этого специализирующихся.



    "Дорого да мило, дёшево да гнило." фраза эта придумана даже не вчера. Посему качественный товар всегда будет в цене.

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