Утвержден состав комиссии по строительству Восточного во главе с Мутко

Фото: Амур.инфо

Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по строительству космодрома Восточный, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в составе комиссии 19 человек. Заместителем председателя назначен генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а ответственным секретарем – замглавы Роскосмоса Иван Харченко.

В состав комиссии также вошли помощник президента России Андрей Белоусов, командующий космическими войсками Александр Головко, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замглавы МВД Аркадий Гостев, заместитель министра обороны Тимур Иванов, глава по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщает «Парламентская газета».