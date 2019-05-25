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сегодня, 08:23 10

Утвержден состав комиссии по строительству Восточного во главе с Мутко

Утвержден состав комиссии по строительству Восточного во главе с Мутко
Фото: Амур.инфо

Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по строительству космодрома Восточный, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в составе комиссии 19 человек. Заместителем председателя назначен генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а ответственным секретарем – замглавы Роскосмоса Иван Харченко.

В состав комиссии также вошли помощник президента России Андрей Белоусов, командующий космическими войсками Александр Головко, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замглавы МВД Аркадий Гостев, заместитель министра обороны Тимур Иванов, глава по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщает «Парламентская газета».

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#космодром #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    эк понапихали

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Когда Мутко берётся что то строить, это очень хороший знак с Выше.

  • Хьюстон, у нас проблема

    Хьюстон, у нас проблема
    1 час назад

    У Сказочного :

    1) нет кадров, их просто нет.

    2) Оно никому не доверяет, кроме (относительное доверие) ближнего круга. кого знал еще с Ленинграда. С кем маты топтал или служил.

    Достигнут максимальный уровень некомпетентности власти в лице ВВП.

    Рейтинг Путина достиг падения в 31%-рекорд за последний 13 лет. Официальные данные ВЦИОМ

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Ни нет кадров: а своих все равно пристроим на злачные места. Вон и Сердюк уже при деле.

  • Хьюстон, у нас проблема

    Хьюстон, у нас проблема
    1 час назад

    Кадров на этом уровне власти, обладающих необходимой компетенцией- нет по определению.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    47 минут назад

    Какая фамилия говорящая у этого буржуина))

  • Рамзай

    Рамзай
    44 минуты назад

    Полагаю у нас нет априори кадров, умеющих грамотно организовать управление страной. Куда бы ты не пришел, с каким вопросом, даже с самым элементарным, ответа не добиться, будь то бухгалтер РСО или аппарат президента.

    Полагаю, как сказал Кэдми: Сталин - это последний управленец, который был кровно заинтересован в развитии СССР. Сегодня таких нет.

  • Рамзай

    Рамзай
    44 минуты назад

    Потому нет надобности и в грамотных кадров. Главное свои: сват, брат, кум должны быть на ключевых местах....

  • Рамзай

    Рамзай
    43 минуты назад

    А сват, брат, кум, как правило, не обладают навыками и образованием управления.

  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    Сейчас закроют канал насвая и откроют канал по мельдонию.

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