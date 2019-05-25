В Приамурье водитель вылетел из перевернувшейся машины, скрываясь от полиции (фото)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обновлено: 10:30



24 мая в Свободненском районе произошло серьезное ДТП, участником которого стал один автомобиль – Toyota Cresta. Водитель вылетел из салона машины, авто несколько раз перевернулось.

Авария случилась в 17:35 на 16-м километре автодороги «Подъезд к ФАД "Амур"» (поворот на поселок Юхта-3), сообщает Gzt-sv.ru. По информации очевидцев, водитель уходил от преследования сотрудников полиции. Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге иномарка перегородила трассу, на дороге возник затор. Сам водитель лежал недалеко от своего автомобиля, он чудом остался жив. Пострадавший – житель Свободненского района, его доставили в городскую больницу.

«24 мая 2019 года в 17:35 на автодороге в Свободненском районе инспектор ГИБДД подал знак водителю автомобиля об остановке транспортного средства. Данный гражданин проигнорировал законное требование сотрудника полиции и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он не справился с управлением, допустил наезд на леерное ограждение, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в больницу. У данного гражданина, 1986 года рождения, имелись признаки опьянения. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.