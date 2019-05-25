Всем финалистам шоу «Голос. Дети» вручили по миллиону

Первый канал принял Соломоново решение: Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов 6 сезона шоу «Голос. Дети». Каждому ребенку вручили приз в миллион рублей и они получили возможность записаться в студии «Юниверсал мьюзик».

Об этом генеральный директор Первого канала сообщил в ходе специального выпуска проекта, сообщает РИА Новости. Как сказал Эрнст, они приняли решение не проводить повторное голосование. При этом он подчеркнул, что в будущем году состоится и очередной, седьмой сезон.

Он вновь сообщил, что проведённое расследование выявило внешнее воздействие на результаты голосования в шестом сезоне. При этом гендиректор отметил: до сих пор неизвестно, кто «накручивал» голоса и с какой целью. По его словам, в результате произошедшего «обманутыми оказались все»: зрители, Первый канал, родители участников и дети.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться! И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть: с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть. (...) Я хочу вам сказать сказать: "Голос" – будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце – большим, а ножку – маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне».

Таким образом победителями шестого сезона шоу стали 9 человек: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Однако дочь Алсу, которую ранее объявили победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети», не принимала участие в спецвыпуске программы. «Конечно же, мы пригласили всех финалистов, но, к сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем», – сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи «Голоса», как и все.

Решение объявить всех финалистов шестого сезона проекта «Голос. Дети» победителями шоу является очень мудрым, спецвыпуск получился трогательным, считает телеведущий Максим Галкин.

«Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами», – сказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram. Он назвал речь Эрнста очень правильной и отметил, что Первый канал достойно вышел из конфликта.

Некоторое время назад Алсу в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» впервые высказалась о ситуации с детским «Голосом». «Моя дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры. Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», – сообщила она.

Специальный выпуск проекта прояснил ситуацию с нечестным голосованием в финале и поставил точку в скандале, который возник после объявления победителя шестого сезона шоу. Ситуация с выбором победителя вызывала широкий общественный резонанс. После этого Первый канал организовал проверку и, основываясь на ее промежуточных результатах, аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила 10-летняя исполнительница российской певицы. Проверку проводит международная компания Group-IB.