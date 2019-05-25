Гороскоп на 25 мая: Рыб ждут домашние хлопоты, у Львов проблема в общении

Восход Солнца: 04:30

Заход Солнца: 20:22

Солнце в Близнецах.

Овен. День подведения итогов, пересмотра пройденного пути. Старательные и усердные Овны будут вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Начатое сегодня дело обязательно доведите до конца. Ничто не должно отвлекать вас от более серьезных дел. Во второй половине дня возможно небольшое перенапряжение и упадок сил.

Телец. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. Суббота будет продуктивной. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Близнецы. Этот день символизирует повышение вашего творческого потенциала. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение, к которому вы предрасположены, способствуют этому. Вероятны большие успехи у представителей всех сфер искусства. Благоприятны творческие встречи и обмен опытом. Неплохо взять отпуск и отдохнуть, сменив привычную и надоевшую обстановку. Романтическое восприятие мира усилится оптимистическим настроением.

Рак. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущих суток. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения.

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Лев. Критический день. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Львам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающие ваши силы и возможности.

Дева. Романтическое настроение и ожидание праздника помогут решить важные вопросы в личной жизни. Вероятно, близкий человек окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Общение с противоположным полом будет успешным.

Весы. Вероятно, сегодня деловые встречи пройдут неудачно, а любые вопросы будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Необходимо привлечь к своим проектам и планам новых людей, участие которых в совместном проекте принесет вам прибыль.

Скорпион. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Прекрасный день для любви и романтических встреч. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

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Стрелец. Один из «чистых» дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки, кроме приобретения недвижимости, будут удачны. Вечер хорошо провести у огня.

Козерог. День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Вероятен успех в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии, Козероги удачно проведут деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Водолей. День отмечен обновлением чувств, притоком новых сил и свежих мыслей. Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Ваши предложения найдут поддержку у руководства.Однако, не рекомендуется заниматься решением сердечных вопросов, отложите это до следующего дня.

Рыбы. День посвящен семье, детям, дому. Домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев