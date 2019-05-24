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25мая
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24 мая 2019, 20:43 1

В Благовещенске с 25 мая будет снят особый противопожарный режим

В Благовещенске с 25 мая будет снят особый противопожарный режим
Фото: adi19.ru

С 25 мая на территории Благовещенска будет отменён особый противопожарный режим. Об этом информирует управление по делам ГОЧС города. Такое решение принято в связи с нормализацией пожарной обстановки.

Пожароопасный режим действовал на территории городского округа с апреля. В это время собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков запрещалось сжигать мусор, выжигать сухую траву и разводить костры на участках. Также действовало ограничение посещений гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

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#пожары

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    7 часов назад

    Ура! Все на шашлыки!

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