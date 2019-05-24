В Благовещенске с 25 мая будет снят особый противопожарный режим

С 25 мая на территории Благовещенска будет отменён особый противопожарный режим. Об этом информирует управление по делам ГОЧС города. Такое решение принято в связи с нормализацией пожарной обстановки.

Пожароопасный режим действовал на территории городского округа с апреля. В это время собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков запрещалось сжигать мусор, выжигать сухую траву и разводить костры на участках. Также действовало ограничение посещений гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

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#пожары

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Екатерина PL